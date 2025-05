Bei Nübel kribbelt's - Undav mit Ansage

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Laura Roemer

Alexander Nübel ist heiß auf das Pokalfinale

Der VfB Stuttgart trifft am Samstagabend im Pokalfinale auf Arminia Bielefeld. Die Vorfreude der VfB-Stars ist riesig. Alexander Nübel warnt vor dem Drittliga-Meister und Deniz Undav erklärt, wie der Pokalsieg die Saison verändern würde.

Die Woche der Entscheidung läuft. Am Dienstag ist der VfB in die Vorbereitung auf das Finale im DFB-Pokal gestartet.

Keeper Alexander Nübel brennt längst auf das Endspiel. "Vorfreude pur. Ich bin schon leicht nervös, leicht aufgeregt", sagte der DFB-Torhüter am RTL-Mikrofon. "Ich freue mich extrem auf diesen Tag, auf dieses Spiel. Und ich glaube, die ganze Mannschaft auch."

Für den VfB wäre es der erste Pokalcoup seit 1997 und der erste große Titel seit der Meisterschaft von 2007. "Es wird phänomenal. Es wird einzigartig. Ich freue mich extrem auf diesen Abend. 20 Uhr, Flutlicht. Ich glaube, es gibt nicht viel Besseres in Deutschland als das Pokalfinale", sagte Nübel.

Die Partie hat eine immense Bedeutung für den Klub und die Profis. Für jeden Spieler im Team sei es wohl das "größte Spiel der Karriere bis jetzt", erklärte der Torwart.

"Es wird Geschichte geschrieben, für jeden Einzelnen, für den Verein. Viele Emotionen werden freigesetzt, falls wir das Spiel gewinnen sollten. Und darauf freue ich mich extrem."

Undav: Durch Pokal kann Saison umgeändert werden

Drittligameister und Gegner Arminia Bielefeld werde man "auf keinen Fall" unterschätzen. "Ich glaube, sie haben seit März kein Spiel mehr verloren. Nach dem Halbfinale gegen Leverkusen haben sie alles gewonnen und sind souverän Meister geworden", warnte Nübel.

"Ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Zweitligamannschaft, würde ich sogar fast sagen. Wir werden sie nicht unterschätzen. Wir analysieren sie jetzt sehr, sehr gut und genau. Und dann freue ich mich auf das Spiel."

Mit einem Finalsieg würde der VfB sich automatisch für die Europa League qualifizieren und europäisch spielen. In der Liga hatte der neunte Platz nicht dafür gereicht. Für den Klub war die Saison letztlich ein Auf und Ab.

Die Erwartungshaltung der Fans sei "sehr, sehr hoch" gewesen nach der vergangenen Saison, erklärte Deniz Undav.

"Wir selber intern wollten natürlich höher sein als der neunte Platz. Deswegen finde ich eigentlich, dass die Saison an sich nicht sehr gut ist oder nicht gut genug ist. Aber durch den Pokal werden wir die Saison auf sehr gut umändern können", so der Nationalstürmer. "Und wenn du den Pokal gewinnst, hast du im Endeffekt eine gute Saison gespielt. Ob du dich jetzt in der Bundesliga für Europa qualifizierst oder dann über den Pokal, ist eigentlich egal, Hauptsache du qualifizierst dich für Europa und holst den Titel."