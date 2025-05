AS Rom spricht mit Premier-League-Trainer

IMAGO/Paul Bocking

Nuno Espirito Santo steht offenbar auf dem Zettel der AS Rom

Die Spekulationen rund um den italienischen Erstligisten AS Rom gehen munter weiter. Nach den wilden Meldungen um eine mögliche Klopp-Sensation soll der Hauptstadtklub nun auf einen Wunschkandidaten aus der Premier League zugegangen sein.

Jürgen Klopp wird kein Trainer bei der AS Rom, so viel ist klar. RB-Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff dementierte am Dienstag auf RTL-Anfrage ein etwaiges Engagement des beliebten Fußballlehrers.

Die von der italienischen Zeitung "La Stampa" gestreuten und später wieder einkassierten Gerüchte hatten am Dienstagmorgen die Fußballwelt kurzzeitig aufgeschreckt und bei den Roma-Fans große Hoffnungen geweckt. Gesucht wird bei den Giallorossi nicht weniger als der Nachfolger von Klub-Ikone Claudio Ranieri, der am vergangenen Spieltag Stadio Olimpico mit einer eindrucksvollen Choreografie emotional verabschiedet wurde.

Mit einer sensationellen Verpflichtung von Jürgen Klopp wäre bei der Roma sicherlich schnell neue Euphorie entfacht worden. Dies soll nach den Wünschen der Italiener auch mit einem anderen Trainer gelingen: Wie das spanische Portal "Relevo" meldet, arbeitet die AS Rom an einer Verpflichtung von Nuno Espirito Santo.

AS Rom schon in Kontakt mit Nuno Espirito Santo?

Der Portugiese steht seit Dezember 2023 beim englischen Premier-League-Klub Nottingham Forest unter Vertrag. Damals hatte er die Mannschaft auf dem 17. Tabellenplatz und mir nur zwei Punkten Vorsprung auf Rang 20 übernommen.

Am Ende der Saison stand der Klassenerhalt, unter dem Teammanager wurde das Team schließlich im Sommer umgekrempelt und erheblich verstärkt.

Über 100 Millionen Euro wurden in die Mannschaft investiert, prompt mischt Nuno Espirito Santo mit Forest in der noch laufenden Saison im Europapokal-Rennen mit. Einen Spieltag vor dem Ladenschluss rangiert Nottingham als Siebter außerhalb der begehrten Ränge, könnte es aber mit einem Sieg gegen den FC Chelsea in die Europa League oder sogar Champions League schaffen.

Obwohl Nuno Espirito Santo derzeit wohl voll und ganz damit beschäftigt sein dürfte, sein Team auf das Europa-Endspiel gegen Chelsea vorzubereiten, soll der Teammanager laut "Relevo" am Montag von den Bossen der AS Rom kontaktiert worden sein, um über einen Wechsel im Sommer zu sprechen. Ihm soll ein Zweijahresvertrag angeboten werden, heißt es.