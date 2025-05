HSV-Star lässt Verbleib in Hamburg weiter offen

IMAGO/Michael Taeger

Ludovit Reis (unten) könnte den HSV trotz Aufstieg verlassen

Ludovit Reis hat sich beim Hamburger SV in den letzten Jahren zu einem echten Führungsspieler entwickelt, führte seine Mannschaft beim entscheidenden 6:1-Heimsieg gegen den SSV Ulm vor zwei Wochen sogar als Kapitän auf das Feld. Sein Verbleib beim HSV ist nach dem lang ersehnten Bundesliga-Aufstieg trotzdem noch nicht gesichert.

Nach der Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus ist es Ludovit Reis selbst, der seine Zukunft beim Hamburger SV über den Sommer hinaus offen lässt.

"Der HSV ist ein riesengroßer Klub. Mein Ziel war, dass ich mit dem HSV in die Bundesliga aufsteige. Ich war im Tunnel, habe mich mit nichts anderem beschäftigt", gab der 24-Jährige im Gespräch mit der "Sport Bild" zwar zunächst zu verstehen, um dann aber deutlich einzuschränken: "Was jetzt passiert, wird man sehen. Jeder weiß, dass ich den HSV liebe. Und ich gebe für den Verein immer alles, habe sogar mit Schmerzen gespielt. Aber ich bin noch lange nicht am Ziel und habe viel vor."

Als wichtigste Ziele für seine mittelfristige Zukunft hat der Mittelfeldspieler für sich formuliert, den Sprung in die niederländische Nationalmannschaft zu schaffen und "auf der höchsten Plattform" zu spielen, was die Champions League bedeuten würde.

Reis zuletzt bei Belgiens Top-Klub FC Brügge gehandelt

Um diese Ziele schnellstmöglich zu erreichen, könnte Reis auch einen Vereinswechsel in diesem Sommer ein Jahr vor Auslaufen seines HSV-Vertrags in Erwägung ziehen.

Nicht verpassen! Ab August die Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Bundesliga direkt nach Abpfiff auf RTL+

Zuletzt wurde bereits der FC Brügge als Interessent für den Stammspieler der Rothosen gehandelt. Der belgische Klub war in den letzten Jahren regelmäßiger Gast in der Königsklasse, außerdem könnte Reis in Brügge auf nationaler Ebene um Titel mitspielen.

Zu konkreten Gesprächen mit anderen Klubs wollte Reis, der bereits seit 2021 beim Hamburger SV unter Vertrag steht, aber nichts weiter sagen.