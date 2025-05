Guardiola droht ManCity mit Kündigung

Dave Thompson, dpa

Pep Guardiola sorgt mit Aussagen zu seiner Zukunft bei Manchester City für Wirbel

Pep Guardiola hat überraschend mit seinem Abschied bei Manchester City gedroht. Der spanische Trainerstar knüpfte seinen Verbleib beim englischen Premier-League-Club an die Bedingung, dass der Kader verkleinert wird.

"Ich habe dem Verein gesagt, dass ich das nicht will. Ich will nicht fünf oder sechs Spieler auf die Tribüne setzen", sagte Guardiola nach dem 3:1 gegen den AFC Bournemouth.

"Das will ich nicht. Dann werde ich kündigen. Wenn sie den Kader nicht verkleinern, werde ich nicht bleiben. Es ist unmöglich für meine Seele, die Spieler auf die Tribüne zu setzen, so dass sie nicht spielen können", so Guardiola.

Als Trainer könne er nicht 24 Spieler trainieren, "und jedes Mal muss ich vier, fünf Spieler auswählen, die zu Hause bleiben müssen", ergänzte der 54-Jährige: "Das wird nicht passieren." Guardiola hatte im vergangenen Herbst, mitten in der sportlichen Krise, seinen Vertrag bei den Citizens bis 2027 verlängert.

Manchester City: Viele Wintertransfers sind Teil des Problems

Man City hatte aufgrund der schlechten Ergebnisse und Verletzungssorgen im vergangenen Winter für mehr als 200 Millionen Euro Transfers getätigt, unter anderem Frankfurts Ex-Torjäger Omar Marmoush verpflichtet. Entsprechend aufgebläht ist der Kader nun, da auch verletzte Spieler wieder zur Verfügung stehen.

Spielerverkäufe sind jedoch schwierig, weil die Profis beim Man City in der Regel ein sehr gutes Gehalt beziehen. Fest steht allerdings der Abgang von Belgiens Mittelfeldstar Kevin De Bruyne, der den Club im Sommer nach zehn Jahren verlässt.