Medien: Hertha BSC will Torschützenkönig

IMAGO/Andreas Volz

Fatih Kaya soll das Interesse von Hertha BSC geweckt haben

Ein Platz im grauen Mittelfeld der 2. Bundesliga, mehr war für Hertha BSC 2024/25 nicht drin. Deutlich zu wenig für die Ambitionen der Berliner, die die Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus anstreben. Damit dieses Vorhaben gelingt, sollen es die Hauptstädter auf einen Stürmer abgesehen haben, der sich unlängst zum Torschützenkönig krönte.

Kapitän Toni Leistner? Hat seinen Vertrag um ein Jahr bis 2026 verlängert! Top-Star Fabian Reese? Bleibt durchaus überraschend sogar bis Ende Juni 2030 und mit Sebastian Grönning (kommt vom FC Ingolstadt), Leon Jensen (kommt vom Karlsruher SC) und Niklas Kolbe (kommt vom SSV Ulm) stehen bereits drei externe Neuzugänge fest.

Als nächstes soll Hertha BSC nun einen Stürmer ins Visier nehmen, der 2024/25 Torschützenkönig der 3. Liga wurde: Fatih Kaya vom SV Wehen Wiesbaden. Ein echter Neuner, so die "Bild", hat in den Planungen von Hertha BSC "Priorität". Da das Geld in Berlin allerdings alles andere als locker sitzt, soll man den Blick in die niedrigste deutsche Profiklasse gerichtet und in Kaya als passende Verstärkung ausgemacht haben.

Der 25-Jährige kürte sich in der abgelaufenen Saison mit 20 Toren in 35 Ligaspielen zum besten Goalgetter der 3. Liga.

Das sollen die weiteren Optionen von Hertha BSC sein

Sein Vertrag in Wiesbaden endet erst 2027, "Bild" zufolge existiert aber eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel gegen Zahlung einer Ablöse "im mittleren, sechsstelligen Bereich" ermöglichen soll.

Rahmendaten, die Kaya besonders spannend machen, aber wohl auch dafür sorgen, dass Hertha mit seinem Interesse nicht alleine dasteht: Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC werden ebenfalls als Interessenten an Kayas Diensten genannt.

Neben Kaya soll man bei Hertha eine Rückholaktion von Haris Tabakovic (TSG Hoffenheim) sowie die Verpflichtung von Semir Telalovic (SSV Ulm) in Betracht ziehen. Tabakovic ist aber wohl zu teuer, Telalovic soll einen Wechsel zum 1. FC Nürnberg bevorzugen.