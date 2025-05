Ricken offenbart neue BVB-Strategie

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Ruft neuen Jugendstil beim BVB aus: Sport-Boss Lars Ricken

Mit Ach und Krach hat es Borussia Dortmund nach einer phasenweise desolaten Saison noch in die Champions League geschafft. Sport-Boss Lars Ricken will künftig wieder eine neue, aber beim BVB keineswegs unbekannte Strategie verfolgen.

"Wir brauchen ein Storytelling. Wofür kommen wir ins Stadion, wofür kämpfen wir? Wir wollen den Fokus wieder auf jüngere Spieler legen", kündigte der Champions-League-Held von 1997 im Talk "Brinkhoff's Ballgeflüster" an.

Einen radikalen Umbruch wird es beim BVB in diesem Sommer allerdings nicht geben. "Wir hatten 25 Kaderbewegungen in der vergangenen Saison, einen neuen Trainer, Veränderungen im Umfeld des Teams. Das war gewaltig, das hat es bei keinem anderen Bundesligisten gegeben", sagte Ricken.

Das Erreichen der Königsklasse bezeichnete der 48-Jährige als große Erleichterung. "Keiner hat damit gerechnet, nachdem wir so durch die Saison geirrt sind, dass wir am letzten Spieltag noch so feiern durften. In diesem Moment ist viel Last von allen abgefallen, bei aller berechtigten Kritik. Und die Momente vor der Südtribüne sind die, von denen die Spieler irgendwann sehr viel später immer noch erzählen werden. Uns ist dennoch bewusst, dass der Weg nicht einfach war", so Ricken.

BVB: "Gute Basis" für Klub-WM und Co.

Bei der Champions-League-Teilnahme gehe es für den BVB "um Reputation, wie wir international dastehen", betonte der Sport-Geschäftsführer und frühere Nachwuchschef der Dortmunder. "Und die Spieler wollen unbedingt in der Königsklasse dabei sein. Die, die schon bei uns sind, und auch die, die vielleicht noch kommen."

Ricken will den Schwung aus dem Saison-Endspurt mit sieben Siegen und einem Remis aus acht Spielen nun mitnehmen, auch in die Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli). "Ich hätte ehrlich gesagt gerne weitergespielt. Einstellung, Widerstandskraft, das wollen wir beibehalten. Wir haben jetzt eine gute Basis gelegt."

Beim BVB freue man sich auf das Turnier, das finanziell zudem extrem attraktiv ist, stellte Ricken klar. "Wir sind ja nicht diesem Wettbewerb zugelost worden, wir haben uns das über vier Jahre verdient. Das werden keine Freundschaftsspiele. Wir bereiten uns akribisch darauf vor und nehmen das total ernst. Wir wissen von vielen Fans, die mitfliegen."