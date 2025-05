Medien: Manchester United schmeißt Sturm-Duo raus

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Stehen in Manchester vor dem Aus: Joshua Zirkzee und Rasmus Hojlund

Manchester United setzt den Rotstift an. Einem Medienbericht zufolge wird sich Englands strauchelnder Fußball-Gigant im Sommer von zwei Stürmern trennen. Auf der Streichliste stehen demnach Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee und 80-Millionen-Mann Rasmus Hojlund.

Von den durchaus spektakulären Streich-Plänen des englischen Rekordmeisters will das Portal "Football Insider" exklusiv erfahren haben. Dort heißt es, dass weder Joshua Zirkzee noch Rasmus Hojlund eine sportliche Zukunft im Old Trafford haben.

Hintergrund der United-Pläne: Es soll Platz für einen neuen Stürmer gemacht werden. Konkret nennt der Bericht hier Liam Delap von Premier-League-Absteiger Ipswich Town. Der 22-Jährige, der unter anderem auch im Blickfeld des FC Bayern stehen soll, ist angeblich für eine Ablöse in Höhe von rund 30 Millionen Pfund (ca. 35 Mio. Euro) zu haben. Im Werben um ihn soll sich Manchester in der Pole Position befinden.

120-Millionen-Duo floppt im United-Trikot

Die neuen Personalpläne haben noch einen zweiten Grund: die enttäuschenden Leistungen von Zirkzee und Hojlund. Die beiden Stürmer gingen in der Premier-League-Saison regelmäßig mit dem Rest der Mannschaft unter. In 3325 Einsatzminuten bzw. 63 Spielen gelangen dem Duo zusammen gerade einmal sieben Tore.

Lediglich in der Europa League lief es für Zirkzee und Hojlund etwas besser. Hier traf der Niederländer in zehn Spielen zwei Mal, der Däne in 14 Partien sechs Mal. Quoten, die immerhin reichten, um den Red Devils den Weg ins Finale (Mittwoch ab 20:15 Uhr live bei RTL) zu bereiten.

Besonders bitter für United: Für Zirkzee und Hojlund griff der Verein außerordentlich tief in die Tasche. Der Däne kam 2023 für knapp 80 Millionen Euro, der Niederländer kostete im vergangenen Sommer etwas mehr als 40 Millionen Euro. Nun sieht es so aus, als würde Manchester sich eingestehen, mit den Verpflichtungen ein kostspieliges Risiko eingegangen zu sein, das sich nicht ausgezahlt hat.