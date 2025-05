Medien: DFB-Comeback für Star des FC Bayern

IMAGO/Philippe Ruiz

DFB-Comeback für Serge Gnabry vom FC Bayern?

Offensivspieler Serge Gnabry vom FC Bayern kehrt offenbar in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für das Final Four der Nations League zurück. Zudem sind weitere DFB-Personalien geleakt.

Über das Comeback von Serge Gnabry berichtet "Bild", auch "Sky" bestätigt die Informationen.

Im Trikot des FC Bayern sind seine Leistungen seit längerer Zeit schwankend. Für die Duelle im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien zuletzt verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann daher auf eine Berufung des 29-Jährigen. In den vergangenen Woche zeigte die Formkurve bei Gnabry aber nach oben, was Nagelsmann nun also anscheinend mit der Kader-Nominierung honoriert.

Eine Rückkehr in den Kreis des DFB-Teams winkt dem Bericht zufolge auch Niclas Füllkrug.

Der 32-Jährige macht seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu West Ham United im vergangenen Sommer zwar sportlich eine schwierige Zeit durch und hatte auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Wegen der Ausfälle von Kai Havertz (Oberschenkelverletzung) sowie Tim Kleindienst (Knie-OP) winkt Füllkrug aber offenbar dennoch eine Berufung.

Weitere DFB-Rückkehrer von BVB und FC Bayern

Unter Berufung auf Vereinskreise vermeldet "Sky" auch die DFB-Nominierung von Bayer Leverkusens Mittelfeldakteur Robert Andrich. Der 30-Jährige ist bei der Werkself zwar kein unumstrittener Stammspieler mehr. Nagelsmann scheint aber weiter fest auf ihn zu setzen.

Ebenfalls im deutschen Nations-League-Kader soll erstmals Nick Woltemade (VfB Stuttgart) stehen, berichteten am Dienstag mehrere Medien übereinstimmend.

Wirklich überraschend wäre eine Berufung des Torjägers nicht: Der 23-Jährige kommt 2024/25 auf 16 Tore und drei Vorlagen in 32 Pflichtspielen für den VfB.

Weitere DFB-Rückkehrer sind Berichten zufolge BVB-Abwehrspieler Waldemar Anton sowie Youngster Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern.