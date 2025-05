U21-EM oder Klub-WM? Urbig-Entscheidung wohl gefallen

IMAGO/Revierfoto

Jonas Urbig spielt seit Jahresbeginn für den FC Bayern

Die U21-Europameisterschaft und die Klub-Weltmeisterschaft überschneiden sich in diesem Jahr, werden vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei beziehungsweise vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA ausgetragen. Einige wenige Spieler sind eigentlich für beide Turniere eingeplant, bei diesen Härtefällen stehen nun die Entscheidungen an, wohin es für sie im nächsten Monat gehen wird. So auch bei Jonas Urbig vom FC Bayern.

Auf allzu viele Einsatzminuten wird der Torwart-Youngster zwar bei beiden Turnieren voraussichtlich eh nicht kommen, gilt er doch sowohl in der deutschen U21-Nationalmannschaft hinter Noah Atubolu (SC Freiburg) als auch beim FC Bayern hinter Manuel Neuer nur als die Nummer zwei im Tor.

Dennoch wollen alle Beteiligten Klarheit haben, wie es im Juni für den 21-Jährigen weitergeht. Da für den FC Bayern keine Abstellungspflicht besteht, soll sich Cheftrainer Vincent Kompany laut "Sky"-Infos mittlerweile festgelegt haben: Der FCB-Coach plant für die Klub-WM fest mit Jonas Urbig, will den Winter-Neuzugang hinter Manuel Neuer als Ersatztorhüter im Kader haben.

An der U21-Europameisterschaft wird der junge Torhüter folgerichtig nicht teilnehmen und stattdessen mit in die Vereinigten Staaten reisen.

Urbig spielte zwölfmal für den FC Bayern

Der gebürtige Euskirchener, der in der Hinrunde der abgelaufenen Saison noch elfmal zwischen den Pfosten des späteren Zweitliga-Meisters 1. FC Köln gestanden hatte, kam in seinem ersten Halbjahr für den FC Bayern schon auf erstaunlich viele Einsatzminuten. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Manuel Neuer im Frühling war der Youngster direkt gefragt und bestritt in der Bundesliga und Champions League insgesamt zwölf Pflichtspiele für die Münchner.

Urbig war im Januar dieses Jahres zum deutschen Rekordmeister gewechselt und hatte einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterzeichnet.