Liverpool-Star zum FC Barcelona?

Sergio Ruiz / Imago

Hansi Flick und der FC Barcelona planen einen größere Shoppingtour

Hansi Flick und der FC Barcelona arbeiten angeblich schon am nächsten großen Transfer-Hammer. Angeblich steht ein Star des FC Liverpool bei den Katalanen ganz oben auf der Wunschliste. Die Chancen auf einen erfolgreichen Deal stehen offenbar nicht schlecht.

Bedient sich der spanische Meister im Sommer beim englischen? Möglich, schreibt die "Mundo Deportivo", die erfahren haben will, dass Liverpool-Star Luis Díaz beim FC Barcelona ganz weit oben auf der Wunschliste steht.

Dem Bericht zufolge wollen Hansi Flick und Co. einen verstärkten Fokus auf die Verpflichtung eines neuen Flügelstürmers legen, um Lamine Yamal und Raphinha zu entlasten und nicht mehr so abhängig von den beiden Superstars zu sein.

FC Barcelona klopft bei Díaz an

Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch haben sich Flick und Barca-Sportchef Deco laut "Mundo Deportivo"-Angaben getroffen, um den Kader für die neue Saison zu besprechen. Der Name Díaz wurde dabei vor allem von Deco in den Ring geworfen. Der Ex-Profi soll große Stücke auf den Kolumbianer halten und ihn schon im vergangenen Sommer im Visier gehabt haben.

Dem Bericht zufolge hat der FC Barcelona schon im Díaz-Lager angeklopft und nachgefragt, ob sich der Flügelstürmer einen Wechsel zum spanischen Meister vorstellen könne. Wie die Antwort ausgefallen ist, ist jedoch nicht bekannt.

FC Liverpool verlangt happige Ablöse für Díaz

Als sicher gilt, dass Liverpool dem Spieler keine Steine in den Weg legen würde, sofern das Angebot stimmt. Die Rede war in diesem Zusammenhang von einer Wunschablöse in Höhe von rund 70 Millionen Euro.

Ein weiterer Spieler, der als Back-Up bei Barca gehandelt wird, ist laut "Mundo Deportivo" der Engländer Marcus Rashford. Sein Stern bei Manchester United ging in den letzten Jahren mehr und mehr unter. In dieser Saison wurde das Eigengewächs schon zu Aston Villa verliehen. Für einen Verkauf im Sommer 2025 wären die Red Devils sicher sehr offen.