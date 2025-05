Friedhelm Funkel doch vor dem Aus beim 1. FC Köln?

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Darf Friedhelm Funkel beim 1. FC Köln weitermachen?

Trainer-Routinier Friedhelm Funkel darf Aufsteiger 1. FC Köln entgegen zuletzt kursierender Gerüchte nun wohl doch nicht in der Bundesliga weiter betreuen.

Der Kölner "Express" berichtet, die Meinung im Vorstand des 1. FC Köln in der Funkel-Frage sei gespalten. Hinter den Kulissen bei den Domstädtern gebe es derzeit "emotionale und hitzige Diskussionen", heißt es wörtlich.

Friedhelm Funkel habe in den Vereinsgremien Fürsprecher aber auch Gegner, die ihn nicht über seine Tätigkeit als Aufstiegs-Feuerwehrmann hinaus als Chefcoach sehen, so der Bericht.

Es kursierten weiter auch die Namen anderer Trainerkandidaten rund ums Geißbockheim, darunter die von Lukas Kwasniok (ehemals SC Paderborn), Christian Titz (1. FC Magdeburg) sowie Horst Steffen (SV Elversberg).

"Sky" zufolge ist das Aus für Funkel beim 1. FC Köln sogar schon besiegelt. Der Pay-TV-Sender beruft sich bei seiner Berichterstattung auf Klubkreise.

Nicht verpassen! Ab August die Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Bundesliga direkt nach Abpfiff auf RTL+

Es heißt, die Mehrheit der Verantwortlichen sei für einen Neustart auf der Trainerposition ohne Funkel, erhoffe sich damit frische Impulse für die kommende Saison im Oberhaus. Gespräche mit potenziellen Kandidaten sollen demnach nun zügig aufgenommen werden.

Funkel hatte "Bock" auf Verbleib beim 1. FC Köln

Funkel hatte nach dem geschafften Aufstieg öffentlich mit einem Verbleib beim Effzeh geliebäugelt.

"Ich weiß aktuell noch nicht genau, was der Verein möchte. Wir hatten vereinbart, dass wir erst einmal die beiden Spiele machen – und das letzte ist ja erst gestern Nachmittag zu Ende gegangen. Ich gehe davon aus, dass wir uns in den nächsten Tagen zusammensetzen werden", sagte der 71-Jährige am Montag zu RTL/ntv und sport.de.

Funkel ergänzte: "Dann muss man schauen: Was hat der Verein vor? Plant er mit mir oder mit jemand anderem? Was habe ich vor? Wenn beide Seiten die Bereitschaft zeigen, zusammenzukommen, dann könnte es durchaus sein, dass ich das mache. Ich habe großen Bock."