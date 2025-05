Preußen Münster klärt Trainer-Frage

IMAGO/osnapix / Michael Titgemeyer

Neuer Trainer in Münster: Alexander Ende

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat seinen früheren Spieler Alexander Ende als neuen Trainer verpflichtet.

Wie der Klub drei Tage nach dem gesicherten Klassenerhalt bekannt gab, wechselt der 45-Jährige ablösefrei vom Drittligisten SC Verl nach Münster, über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Im Saisonendspurt hatte noch der ehemalige Nationalspieler Christian Pander die Mannschaft vor dem Abstieg bewahrt.

"Alexander steht für einen mutigen und intensiven Fußball. Er hat bereits in Verl und Köln bewiesen, dass er trotz begrenzter wirtschaftlicher Mittel mit seiner Spielidee hervorragende Ergebnisse erzielen kann", sagte Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie und Kommunikation: "Gemeinsam wollen wir weiter wachsen, selbstbewusst auftreten und Münster in dieser geilen Liga bestmöglich vertreten."

Er habe "eine Vergangenheit als Spieler bei den Preußen und habe die Entwicklung in den letzten Jahren interessiert verfolgt. Auch als Trainer haben sich die Wege gekreuzt, zum Beispiel mit Fortuna Köln in der Regionalliga oder in der letzten Saison mit Verl in der 3. Liga", sagte Ende: "Jetzt in diesem emotionalen Umfeld und in dieser herausfordernden 2. Bundesliga arbeiten zu können, ist fantastisch. Die Entwicklung von Preußen ist noch nicht zu Ende, überall entsteht etwas Neues, was große Kräfte freisetzen kann."

Aufsteiger Münster hatte die Saison in der 2. Liga auf Platz 15 beendet.