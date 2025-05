Hoffenheim verpflichtet Leihspieler fest

IMAGO/Oliver Zimmermann

Muhammed Damar bleibt langfristig in Hoffenheim

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den derzeitigen Leihspieler Muhammed Damar langfristig an sich gebunden. Wie die Kraichgauer mitteilten, unterzeichnete der ohnehin noch bis 2026 gebundene Spielmacher vorzeitig "ein neues, langfristiges Arbeitspapier".

Der 21-Jährige spielt in den kommenden Tagen als Leihspieler für die SV Elversberg in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim, ehe er im Sommer nach Hoffenheim zurückkehrt. Bei den Saarländern hatte er in dieser Spielzeit mit 15 Torbeteiligungen seinen Durchbruch im Profibereich geschafft.

Die Leihe sei "sowohl für Mo als auch für uns voll aufgegangen", sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Bundesliga: Damar liegt Hoffenheim "sehr am Herzen"

Damar habe sich nun "trotz vieler anderer, hochkarätiger Angebote" für eine Verlängerung in Hoffenheim entschieden und werde mit seinen "enormen technischen Fähigkeiten und einem außergewöhnlichen Spielverständnis" das Spiel der TSG bereichern.

Der Verein liege ihm "sehr am Herzen", betonte Damar, er erwartet keine lange Eingewöhnungszeit.

Der deutsche U20-Nationalspieler war im Sommer 2022 von Eintracht Frankfurt zu den Hoffenheimern gewechselt, wo er in sechs Bundesliga-Spielen, aber ansonsten weitgehend in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz kam.

Nach einem durchwachsenen Leihgeschäft nach Hannover startete Damar in Elversberg als Stammspieler durch.