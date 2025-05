Leipzig-Boss lässt mit Trainer-Aussagen aufhorchen

IMAGO/Roger Petzsche

Marcel Schäfer umreißt das Trainer-Profil bei RB Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer für die kommende Saison nach eigenen Angaben noch keinen Durchbruch erzielen können. Wie der neue Übungsleiter im Idealfall spielen lassen soll, ist aber schon klar umrissen.

Zahlreiche Namen werden bei RB Leipzig gehandelt, einen neuen Trainer können die Sachsen aber noch nicht offiziell verkünden. Man werde "zu gegebener Zeit bekannt geben", wer das Amt übernehme, teilte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer am Mittwoch in einer Medienrunde mit: "Aber Einigkeit herrscht noch nicht."

Obwohl auch Bayer Leverkusen nach einem neuen Chefcoach sucht und möglicherweise in Gesprächen mit Kandidaten als Konkurrent auftritt, bleibt Schäfer bei der Suche entspannt. "Wir versuchen, keine schnelle, sondern die beste Entscheidung für uns zu treffen", sagte der 40-Jährige.

Das geforderte Profil ist ohnehin auf RB Leipzig abgestimmt, so Schäfer. Man suche einen Trainer, der sich "total mit dem Standort, dem Klub und der Art und Weise, wie wir unsere Mannschaft Fußball spielen sehen wollen, identifiziert". Gehandelt wurden zuletzt etwa Como-Coach Cesc Fabregas, angeblich in Leverkusen einer der Wunsch-Kandidaten, und Oliver Glasner. Der Österreicher hat in England mit Crystal Palace sensationell den FA Cup gewonnen und verfügt über reichlich Erfahrung in der Bundesliga.

RB Leipzig setzt auf Simons-Verbleib

Unterdessen will RB Leipzig nach der enttäuschenden Bundesliga-Saison einen "Umbruch" bzw. "Aufbruch" angehen. Als Siebter verpassten die Roten Bullen trotz des hohen Kader-Etats und der großen Ansprüche das internationale Geschäft.

Schäfer setzt bei der Neugestaltung auch auf Top-Spieler Xavi Simons, der für die neue Saison "eingeplant" sei. "Ich glaube, dass er einen klaren Plan hat, wie sein Weg aussehen soll. Dennoch, Xavi hat Vertrag hier. Bisher hat sich noch niemand gemeldet, Interesse hinterlegt, geschweige denn ein Angebot abgegeben."

Zuletzt mehrten sich die Gerüchte, nach denen der niederländische Nationalspieler einen Wechsel anstreben könnte, um in der kommenden Saison auf internationaler Bühne spielen zu können.