HSV-Boss verrät Strategie zur Kaderplanung

IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz (l.) mit Sportdirektor Claus Costa

Im siebten Jahr hat es der Hamburger SV endlich geschafft und den Aufstieg zurück in die Bundesliga realisiert. Um sich fortan wieder im deutschen Fußball-Oberhaus halten zu können, will der HSV seinen Profi-Kader weiter verbessern und Erstliga-tauglich bekommen. Sportvorstand Stefan Kuntz hat erläutert, worauf es bei der Zusammenstellung der künftigen Mannschaft besonders ankommen wird.

"Wir hätten gerne, unabhängig vom Alter, einen Leistungsträger beziehungsweise Stammspieler auf jeder Position. Und im besten Falle einen jungen Herausforderer hinten dran. Das werden wir wohl zu 100 Prozent nicht hinbekommen, das ist aber unser Bestreben", erklärte Stefan Kuntz gegenüber der "Sport Bild" die Transfer-Strategie, die im bevorstehenden Sommer beim Hamburger SV verfolgt werde.

In den letzten Tagen wurden die Rothosen unter anderem schon mit Mittelfeld-Youngster Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart II in Verbindung gebracht. Außerdem werde derzeit nach "Sport Bild"-Angaben auch U20-Nationalspieler und Sturmhoffnung Ilyas Ansah beim HSV diskutiert. Der 20-Jährige lief bis zuletzt noch für den SC Paderborn auf.

Verstärkungen für alle Mannschaftsteile gesucht

Insgesamt will sich der Bundesliga-Rückkehrer aber quasi in allen Mannschaftsteilen verstärken, wie es in dem Medienbericht weiter heißt.

So soll neben einem starken Torhüter auch auf der Innen- und Außenverteidiger-Position nachgerüstet werden, ebenso im Mittelfeld, für das ein zweikampf- und dribbelstarker Neuzugang gesucht wird.

Bislang hatten die Hamburger Klubbosse den Fokus vor allem darauf gelegt, das bestehende Personal in der Mannschaft zu halten. Nachdem das dank des Aufstiegs nun größtenteils erfolgreich abgeschlossen ist, schauen sich die HSV-Verantwortlichen nach externen Neuverpflichtungen um. Außerdem kommen unter anderem Gui Ramos und Anssi Suhonen nach Ausleihen zunächst zurück in die Hansestadt.