BVB und Bayer klopfen bei Real Madrid an

Angeblich im Fokus des BVB und von Bayer Leverkusen: Victor Valdepenas

Die Bundesligisten Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen haben es einem Medienbericht aus Spanien zufolge auf ein Top-Talent von Real Madrid abgesehen. Konkurrenz bekommen der BVB und der Werksklub aus England.

Sowohl der BVB als auch Bayer Leverkusen zeigen laut "Relevo" Interesse an Abwehrtalent Victor Valdepenas.

Die beiden Bundesligisten sollen sich demnach bei dessen Arbeitgeber Real Madrid bereits nach dem 18-Jährigen erkundigt haben, um einen möglichen Transfer vorzubereiten. Auch der englische Spitzenklub FC Arsenal zähle zum Kreis der Bewunderer.

Ob die Königlichen den jungen Abwehrspieler im Sommer hergeben, ist fraglich. Bei Real Madrid hält man dem Bericht zufolge große Stücke auf das Eigengewächs. Als Belohnung für gute Leistungen in der zweiten Mannschaft durfte Valdepenas unter Cheftrainer Carlo Ancelotti sogar schon Profi-Luft schnuppern, wenngleich es für einen Einsatz im Madrider Starensemble noch nicht reichte.

BVB will Fokus wieder auf jüngere Spieler legen

Der Plan mit dem Top-Talent sieht laut "Relevo" vor, dass er in der kommenden Saison weitere Erfahrung und vor allem Spielpraxis in der Zweitvertretung sammeln soll. Bislang kam er im Team von Ex-Profi Raúl in 2024/25 auf immerhin 14 Einsätze, viermal stand er in der Startelf. Für die spanische U19-Nationalmannschaft konnte Valdepenas bislang fünf Partien bestreiten.

Bei den Königlichen soll man aber zugleich zu dem Entschluss gekommen sein, dass man Valdepenas für ein "lukratives Angebot" durchaus auch abgeben würde. Wie hoch die Ablösesumme ausfallen müsste, lässt das Portal offen.

Dass gerade der BVB und Bayer mit dem Youngster in Verbindung gebracht werden, überrascht nicht. Beide Klubs sind auch über die Grenzen Deutschlands dafür bekannt, jungen Talenten frühzeitig Chancen bei den Profis einzuräumen. Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken hat jüngst betont, dass sein Klub künftig wieder vermehrt "den Fokus auf jüngere Spieler" legen will.