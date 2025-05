Schalke-Talent muss Karriere beenden

DanielxAttia

Felix Allgaier vom FC Schalke 04 beendet seine Karriere

Felix Allgaier von der Regionalliga-Mannschaft des FC Schalke 04 muss seine Karriere mit nur 22 Jahren beenden.

Sein Karriereende verkündete Felix Allgaier bei Instagram. "Es tut weh diesen Text zu schreiben und es fällt mir schwer die Worte für etwas zu finden, für das ich eigentlich keine Worte finden will", schrieb der defensive Mittelfeldspieler.

Und weiter: "Aufgrund anhaltender Symptome nach meiner schweren Kopfverletzung in meinem erst dritten Spiel für Schalke im letzten Jahr ist es mir nicht möglich, weiterhin auf professionellem Niveau Fußball zu spielen."

Im März 2024 hatte sich Allgaier bei einem Auswärtsspiel des FC Schalke 04 II beim FC Wegberg-Beeck eine schwere Kopfverletzung zugezogen.

Nach einem heftigen Zusammenprall mit Gegenspieler Leon Pesch war Allgaier minutenlang auf dem Platz behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Nur einen Tag später gab der Schalke-Youngster zwar Entwarnung. Doch Langzeitfolgen der Verletzung beeinträchtigen ihn offenbar nach wie vor.

Für seine Zeit als Fußballer und die "vielen tollen Menschen", die er im Laufe seiner kurzen Karriere kennengelernt hat, ist Allgaier "dankbar".

"Ich werde nicht aufhören auf Besserung zu hoffen und weiterhin alles dafür geben. Danke an meine Familie, meine Freunde und alle die mich unterstützen", schrieb er in seinem Statement.

Vom SC Freiburg zum FC Schalke 04

Felix Allgaier stammt aus der Jugend des SC Freiburg. Für die Profis der Breisgauer stand er aber nie auf dem Platz.

Im Januar 2024 folgte der ablösefreie Wechsel zum U23-Team des FC Schalke 04.

Das verhängnisvolle Spiel beim FC Wegberg-Beeck war Allgaiers Startelf-Debüt im Schalker Regionalligateam.

In der abgelaufenen Regionalliga-Saison hat der FC Schalke 04 II den Klassenerhalt so gerade gesichert. Die Königsblauen landeten auf dem 14. Tabellenplatz. Rang 15 hätte den Gang in die Oberliga bedeutet.