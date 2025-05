Deutsches Barca-Talent beim VfB gehandelt

IMAGO/Goal Sports Images

Wechselt Noah Darvich zum VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart bereitet sich offenbar auf einen möglichen Abschied von Offensivspieler Enzo Millot vor. Ein deutsches Top-Talent in den Diensten des FC Barcelona soll daher in den Fokus der schwäbischen Transfer-Bemühungen gerückt sein.

Der "kicker" bringt DFB-Juniorennationalspieler Noah Darvich beim VfB Stuttgart ins Spiel. Den 18-Jährigen ziehe es nach knapp zwei Jahren beim FC Barcelona zurück nach Deutschland, heißt es.

Darvich war 2023 mit großen Hoffnungen von Freiburg nach Katalonien gewechselt, im selben Jahr gewann er als Kapitän der deutschen U17-Auswahl sowohl die Europa- als auch die Weltmeisterschaft. Bei Barca hatte der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet.

Bislang hat sich der Wechsel zum FC Barcelona für den Linksfuß nicht ausgezahlt. Weder unter Cheftrainer Xavi noch unter Hansi Flick kam der Youngster bei den Profis zu einem ersten Einsatz - zu groß ist die Konkurrenz auf seiner Position. Stattdessen wurde Darvich in der zweiten Mannschaft eingesetzt, die in der dritten spanischen Liga spielt. Immerhin: Im Champions-League-Halbfinale gegen Inter wurde Darvich von Flick in den Kader berufen.

Zahlt der VfB Stuttgart drei Millionen Euro?

Aufgrund der wohl mangelnden Perspektive beim neuen spanischen Meister denkt Darvich dem Fachblatt zufolge über eine Rückkehr nach Deutschland nach. Das Offensivtalent habe mehrere Optionen, heißt es. Dem VfB Stuttgart würden aber gute Chancen eingeräumt. Drei Millionen Euro Ablöse müsste der VfB Stuttgart wohl berappen.

Bei den Schwaben könnte Darvich durchaus die Möglichkeiten bekommen, die ihm in Spanien bislang verwehrt blieben. Der "kicker" erwartet einen Abschied von Stammspieler Enzo Millot, da dessen bis 2028 gültiges Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel beinhaltet.

Dem VfB Stuttgart winkt je nach Bewerber eine Ablösesumme in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro. Zuletzt hatte Millot etwa mit einem Wechsel zu Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain geliebäugelt.