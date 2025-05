Medien: FC Bayern erwartet schnelle Wirtz-Entscheidung

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

FC Bayern? FC LIverpool? Wohin wechselt Florian Wirtz?

Die Zukunft von Florian Wirtz sorgt aktuell täglich für Schlagzeilen. Wechselt der 22-Jährige zum FC Bayern? Bekommt Manchester City den Zuschlag? Macht Real das Rennen oder doch der FC Liverpool? Oder schnürt der DFB-Star am Ende sogar eine weitere Saison die Fußball-Schuhe für Bayer Leverkusen? Bald schon soll Klarheit herrschen, heißt es nun.

Beim FC Bayern, der als einer der absoluten Top-Favoriten auf eine Verpflichtung gilt, soll man aktuell davon ausgehen, dass sich alles auf einen Zweikampf mit dem FC Liverpool zuspitzt. Das berichtet der "kicker".

Demnach erwartet man zudem an der Säbener Straße, dass "in spätestens zehn Tagen" Klarheit herrscht. Soll heißen: Noch im Mai dürfte Wirtz eine Entscheidung fällen.

Das Fachmagazin will zudem erfahren haben, dass man in München derzeit nicht befürchtet, dass Real Madrid noch entscheidend in den Poker um Wirtz eingreifen wird. Bayern und Liverpool seien hingegen bereit, "bis an die Grenze" zu gehen.

Ohnehin soll man an der Säbener Straße "bestens über die Schritte der Familie Wirtz informiert" sein.

FC Bayern und Co. müssten wohl tief in die Tasche greifen

Dem "kicker" liegen zudem Informationen vor, denen zufolge sich Bayern-Coach Vincent Kompany lange mit Wirtz über dessen mögliche Rolle beim deutschen Fußball-Rekordmeister ausgetauscht habe. Nun hoffe man, dass der Belgier den Leverkusen-Star überzeugen konnte. Einen "Plan B" habe man nämlich nicht in petto, heißt es.

Sollte sich Wirtz allerdings letztlich doch gegen ein Engagement in der bayerischen Landeshauptstadt entscheiden, werde man stattdessen Priorität auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags von Leroy Sané legen.

Wirtz steht bei der Werkself noch bis Sommer 2027 unter Vertrag, die Rheinländer sollen allerdings zu einem Verkauf bereit sein, wenn ein Interessent ausreichend tief in die Tasche greift. Zuletzt war von rund 140 bis 150 Millionen Euro die Rede.

Weitaus günstiger wäre hingegen ein weiterer Bayer-Star, der in München anheuern soll: Jonathan Tah. Vom Innenverteidiger, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, soll sich der FC Bayern ebenfalls eine baldige Zusage erhoffen. Tah soll einen Vierjahresvertrag oder einen Kontrakt über drei Jahre plus Option auf ein weiteres unterzeichnen, so der "kicker".