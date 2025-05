Deutscher Kader für U21-EM steht fest

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Nationaltrainer Antonio di Salvo hat sich auf einen Kader für die U21-EM festgelegt

Mit Nick Woltemade und Paul Wanner, aber ohne Youssoufa Moukoko und zahlreiche Klub-WM-Teilnehmer: Die deutsche U21 fährt trotz vieler Absagen mit einem namhaften Kader und großen Zielen zur EM in die Slowakei (11. bis 28. Juni).

"Die Vorfreude ist riesig, wir haben eine starke Mannschaft", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo über sein zunächst 26-köpfiges Aufgebot.

Stürmer Woltemade steht somit vor einem stressigen Monat, Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den Torjäger des VfB Stuttgart wohl auch für das Final Four der Nations League (4. bis 8. Juni) nominieren.

Ein solcher Doppelstart wäre theoretisch auch für Florian Wirtz möglich gewesen, eine Rückkehr zur U21 war aber von Beginn an ausgeschlossen worden.

Verzichten muss Di Salvo wegen der Klub-WM auf fast alle Spieler von Bayern München, Borussia Dortmund und Red Bull Salzburg - namentlich auf FCB-Torhüter Jonas Urbig, das BVB-Duo Maximilian Beier und Karim Adeyemi, den künftigen Bayern-Profi Tom Bischof sowie Leandro Morgalla und Hendry Blank (beide Salzburg).

U21-EM: Di Salvo im Austausch mit FC Bayern

"Ich war in ständigem Austausch mit Max Eberl und auch den anderen Vereinen", sagte Di Salvo über die schwierige Kader-Findung. Mit dabei ist immerhin der auch für Österreich spielberechtigte Wanner, der zuletzt von den Bayern an Heidenheim ausgeliehen war.

Nicht zum EM-Kader gehört Moukoko, in der Qualifikation mit sechs Toren noch bester deutscher Schütze, zuletzt bei OGC Nizza aber kaum noch im Einsatz.

Dennoch liest sich das Aufgebot namhaft: Mit Noah Atubolu (SC Freiburg) im Tor, Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach), Paul Nebel, Nelson Weiper (beide FSV Mainz 05), Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) oder eben Woltemade hat Di Salvo mehrere gestandene Spieler zur Auswahl.

Die deutsche U21 trifft sich ab Montag zu einem Trainingslager in Blankenhain, am 8. Juni geht es in die Slowakei. Gegner in der Vorrunde sind Slowenien, Tschechien und Titelverteidiger England.

Vor zwei Jahren war das DFB-Team in der Gruppenphase ebenfalls auf Tschechien und England getroffen, verlor beide Spiele und verpasste die K.o.-Runde.