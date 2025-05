Mulder spricht über kommenden Schalke-Trainer

IMAGO/Max Maiwald/DeFodi Images

Schalke-Funktionär Youri Mulder blickt auf die kommende Saison voraus

Der FC Schalke 04 sehnt sich nach einer enttäuschenden Saison in der 2. Bundesliga nach Ruhe. Youri Mulder, Direktor Profifußball, hat in einem Interview über die Trainersuche sowie die Kaderplanung gesprochen.

Tabellenplatz 14 in der 2. Bundesliga genügt nicht den Ansprüchen des FC Schalke 04. Folgerichtig wollen die Königsblauen im Sommer die Weichen dafür stellen, ab der kommenden Saison wieder erfolgreicheren Fußball zu spielen.

Im Vordergrund steht hier auch die laufende Trainersuche. Youri Mulder stellte gegenüber "Sky" klar, dass der künftige Übungsleiter die nötige Unterstützung vom Verein erhalten muss.

"Natürlich muss der neue Trainer ein guter Trainer sein, aber wir müssen besser werden, um diesen Trainer zu schützen, damit er auch seine Tugenden benutzen kann und da hat Schalke wahrscheinlich noch etwas zu tun", sagte der Direktor Profifußball.

"Sky" zufolge gehören Lukas Kwasniok (verlässt den SC Paderborn) sowie Christian Titz (1. FC Magdeburg) zu den Kandidaten des FC Schalke 04.

Mulder glaubt an "gute Zusammenarbeit" mit Baumann

Frank Baumann wird als neuer Sportvorstand als großes Wort bei der Entscheidung mitreden. Er rechne mit einer "guten Zusammenarbeit" mit dem langjährigen Bremer, verriet Mulder. Baumann strahle die nötige Ruhe aus und werde "gute Entscheidungen" treffen, ist sich der Belgier sicher.

Der FC Schalke 04 wird nach einer völlig verkorksten Saison in der 2. Bundesliga auch an seinem Kader basteln. Die Spieler seien aber "nicht so schlecht, wie es aussieht", stellte sich Mulder vor das aktuelle Team.

Der S04-Funktionär machte vor dem Start der Sommerpause gleichzeitig deutlich: "Diese Saison, dieses Spiel, diese Art - das möchten wir in der nächsten Saison nicht noch einmal sehen." Nach dem Urlaub müsse man zusammen "komplett anders anfangen", gab Mulder die Richtung vor.