Erster Titel seit 17 Jahren! Spurs gewinnen Europa League

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Die Spurs beenden ihren Titelfluch

Tottenham Hotspur ist erlöst, auch Harry Kane jubelt - die Spurs haben im englischen Europa-League-Finale der Krisen-Giganten ihren Titelfluch gebannt.

Mit einem 1:0 (1:0) gegen den Rekordmeister Manchester United gewannen die Londoner ihre erste Trophäe seit 17 Jahren und retteten eine miserable Saison mit dem Einzug in die "Schatzkammer" Champions League. "Gratulation, Spurs!", schrieb der Bayern-Star Kane bei Instagram.

"Das ist ein überragendes Gefühl. Was wir geschafft haben heute, ist sensationell", sagte Spurs-Verteidiger Kevin Danso, der in Deutschland für den FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf gespielt hatte, bei RTL. "Es hat gereicht, und wir freuen uns unglaublich." Um 23.22 Uhr hielt Heung-Min Son den Pokal in die Höhe.

In einem höchst intensiven Kampf bei überragender Stimmung im Stadion San Mamés von Bilbao brachte ein kurioses Eigentor die Entscheidung. United-Verteidiger Luke Shaw sprang nach einer scharfen Flanke in höchster Bedrängnis der Ball an Brust und Arm - und dann aus kurzer Distanz ins Tor (42.).

Spurs siegen im Duell der maßlos Enttäuschenden

Noch nie hatte sich eine Mannschaft für das Finale qualifiziert, die in ihrer Liga schlechter stand als Platz 12 - nun forderten die Spurs, Tabellen-17. der Premier League, den Tabellen-16. United heraus. Es war ein Duell der maßlos Enttäuschenden und Enttäuschten, mit der Chance für einen von ihnen, ein furchtbares Jahr ehrenhaft zu beenden. Aber: "Auch die Champions League löst keine Probleme", sagte United-Teammanager Ruben Amorim.

Kane war nicht ins Baskenland gereist, wo rund 20.000 Spurs-Fans schon eine Stunde vor dem Anpfiff leidenschaftlich sangen. Der Bayern-Star schaute auf dem iPad. "Ich hoffe, sie gewinnen. Ich weiß, wie viel es ihnen bedeuten würde", hatte er vorab gesagt. Kane hatte mit den Spurs immer und immer wieder die Titel verpasst.

Tottenhams Kapitän Son läuft den Trophäen seit zehn Jahren vergeblich hinterher - in Bilbao begann der südkoreanische Stürmerstar im "100-Millionen-Pfund-Match" (BBC) auf der Bank. Der angeschlagene Teammanager Ange Postecoglou gab Richarlison und Dominic Solanke den Vorzug, die nach zehn Minuten auch die erste Spurs-Drangphase anschoben.

Eigentor entscheidet das Finale

Bruno Fernandes trieb in einem offenen, unterhaltsamen Spiel mit Tempo und Biss United an, das in Bilbao vom legendären Manager Sir Alex Ferguson unterstützt wurde. Die ersten größeren Chancen vergab Amad (16./30.): Beide Mannschaften spielten besser als ihr Ruf. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer aber bekam mehr und mehr zu tun, weil es ruppig wurde.

Als das Spiel in ein Getrete auszuarten drohte, stach Tottenham zu. Johnson und Shaw stocherten nach dem Ball, den Pape Sarr von links hereingeflankt hatte. Torhüter André Onana flog zu spät heran - Johnson drehte zum Jubeln ab, war mit der Fußspitze aber nicht mehr am Ball.

United war nun gefordert, löste aber noch nicht alle taktischen Fesseln. Erst in der 58. Minute prüfte Leny Yoro den aufmerksamen Spurs-Torhüter Guglielmo Vicario. Tottenham wartete ab, schob zwei enge Abwehrketten hin und her und wollte nur noch den tödlichen Konter spielen. Richarlison hatte sich nach 65 Minuten aufgerieben - Son durfte ran.

Die Szene des Spiels lieferte allerdings ein anderer alter Bekannter aus der Bundesliga. Der ehemalige Wolfsburger Micky van de Ven rettete für die Spurs spektakulär mit einem Scherenschlag auf der Linie (68.), Vicario hatte sich bei einer Flanke übel verschätzt.

United kam langsam in den Verzweiflungsmodus und rannte an, auch Alejandro Garnacho scheiterte (75.). Tottenham Hotspur war erlöst.