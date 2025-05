FC-Star spricht über Funkel-Entscheidung

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Eric Martel ist mit dem 1. FC Köln in die Bundesliga aufgestiegen

Der 1. FC Köln muss nach dem erfolgreichen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga die Trainerfrage beantworten. Mittelfeld-Motor Eric Martel kann sich gut vorstellen, mit Friedhelm Funkel in die kommende Saison zu gehen.

Friedhelm Funkel habe es beim 1. FC Köln "in den letzten zwei Wochen echt gut gemacht. Das hat man an den Ergebnissen gesehen - und auch daran, wie wir gespielt haben", sagte Eric Martel auf einer DFB-Pressekonferenz am Mittwoch.

Funkel hatte den 1. FC Köln in der 2. Bundesliga zwei Spieltage vor dem Saisonende von Vorgänger Gerhard Struber auf dem zweiten Tabellenplatz übernommen. Die Rheinländer siegten unter dem 71-Jährigen beim 1. FC Nürnberg (2:1) sowie gegen den 1. FC Kaiserslautern (4:0). Das Resultat: Die Zweitliga-Meisterschaft sowie der direkte Wiederaufstieg.

Funkel kann sich selbst einen Verbleib beim 1. FC Köln vorstellen, wie er am Montag gegenüber RTL/ntv und sport.de verriet.

Im Video: Funkel spricht über seine Zukunft

"Ich weiß aktuell noch nicht genau, was der Verein möchte. Wir hatten vereinbart, dass wir erst einmal die beiden Spiele machen – und das letzte ist ja erst gestern Nachmittag zu Ende gegangen. Ich gehe davon aus, dass wir uns in den nächsten Tagen zusammensetzen werden. Dann muss man schauen: Was hat der Verein vor? Plant er mit mir oder mit jemand anderem? Was habe ich vor? Wenn beide Seiten die Bereitschaft zeigen, zusammenzukommen, dann könnte es durchaus sein, dass ich das mache", sagte Funkel.

Verbleib beim 1. FC Köln? Funkel hat "großen Bock"

Er habe jedenfalls "großen Bock", erklärte der Trainer-Routinier.

Der 1. FC Köln muss in den kommenden Tagen eine Entscheidung treffen, um rechtzeitig für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga planen zu können.

Für Martel geht es hingegen erst einmal zur U21-Europameisterschaft in die Slowakei. Der Mittelfeldmann steht als Kapitän im vorläufigen Aufgebot von Cheftrainer Antonio Di Salvo.