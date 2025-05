Medien: Nagelsmann verzichtet im Final Four auf Musiala

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Jamal Musiala ist offenbar nicht bei der Nations League dabei

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet beim Final Four der Nations League offenbar auf Zauberfuß Jamal Musiala und Abwehrchef Antonio Rüdiger.

Die beiden Rekonvaleszenten sollen sich einem Bericht des "kicker" zufolge für die Klub-WM im Sommer fit machen, das Endturnier der Nationenliga komme für sie zu früh.

Auch bei Marc-André ter Stegen und Kai Havertz werde sich Nagelsmann "vermutlich" für einen Verzicht entscheiden, wenn er am Donnerstag (11:00 Uhr) seinen 26er-Kader bekannt gibt, hieß es.

Der Torhüter und der Angreifer waren anders als Musiala und Rüdiger nach ihren Verletzungen bei ihren Klubs schon wieder auf den Platz zurückgekehrt.

Sicher fehlen werden die verletzten Tim Kleindienst und Nico Schlotterbeck. Stattdessen sollen Medienberichten zufolge die im März nicht berücksichtigten Serge Gnabry und Robin Gosens zurückkehren. Auch Waldemar Anton, zuletzt im Oktober beim DFB, soll wieder dabei sein.

Bereits offiziell gemacht hat der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch, dass Nick Woltemade erstmals in den Kreis der Nationalmannschaft berufen wird. Der Stürmer von Pokalfinalist VfB Stuttgart wird nach dem Turnier mit der U21 auch die EM bestreiten.

Deutschland trifft beim Final Four der Nations League am 4. Juni in München auf Portugal. Im zweiten Halbfinale stehen sich am 5. Juni in Stuttgart Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich gegenüber. Das Finale steigt am 8. Juni erneut in München.