BVB-Star soll Zwei-Wochen-Vertrag bekommen

Carney Chukwuemeka (2.v.l.) soll die Klub-WM mit dem BVB spielen

Bis zum 30. Juni ist Carney Chukwuemeka noch vom FC Chelsea an den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund verliehen. Der BVB plant nun offenbar eine Verlängerung mit dem zentralen Mittelfeldspieler.

Wie die "Bild" berichtet, wollen die Bosse von Borussia Dortmund den Leihvertrag mit Carney Chukwuemeka um zwei Wochen verlängern. Verhandlungen mit dem FC Chelsea sollen bereits laufen.

Hintergrund des ungewöhnlichen Mini-Vertrags ist die Klub-WM, die vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA ausgetragen wird.

Mit seinem aktuellen Vertrag müsste Chukwuemeka das Turnier entweder mittendrin abbrechen oder gar nicht erst antreten.

Doch der BVB wolle den 21 Jahren alten Engländer unbedingt dabei haben, heißt es.

Voraussetzung für einen Deal soll aber sein, dass eine Verlängerung für die Dortmunder "kostengünstig" ist.

Über die Klub-WM hinaus hat Chukwuemeka aber wohl keine Zukunft beim BVB. Laut den für gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" werden die Schwarz-Gelben "keine Anstrengungen übernehmen", um eine Einigung über feste Verpflichtung mit dem FC Chelsea zu erzielen.

Auch eine erneute Ausleihe des 21-Jährigen sei "unwahrscheinlich", hieß es im Bericht der Regionalzeitung weiter.

Chukwuemeka kommt beim BVB nur sporadisch zum Einsatz

Die in den Leih-Deal integrierte Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro werden die Dortmunder definitiv nicht ziehen, das ist seit geraumer Zeit absehbar. Auch Nachverhandlungen über einen möglichen Preisnachlass durch die Blues, um den U21-Nationalspieler auch in der kommenden Saison im BVB-Trikot zu sehen, sind damit nun wohl vom Tisch.

Chukwuemeka machte in der Rückrunde nur 13 von 20 möglichen Spielen für den BVB. In den meisten Partien reichte es für den Mittelfeldmann nur zu Kurzeinsätzen in der Schlussphase. Sein Fitnesszustand sei bei Ankunft am Westfalenstadion "dramatisch schlecht" gewesen, hatten die "Ruhr Nachrichten" berichtet.