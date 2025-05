Gladbach-Star spricht über Abschiedsgerüchte

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Justin Deronde

Alassane Plea (l.) und Tim Kleindienst waren Gladbachs beste Offensivspieler der abgelaufenen Saison

Seinen großen sportlichen Wert für Borussia Mönchengladbach stellte Alassane Plea in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mehrere Male unter Beweis, war er doch nach Tim Kleindienst der offensivstärkste VfL-Spieler in 2024/2025. Zuletzt mehrten sich aber die Gerüchte, wonach sich Plea nach sieben Jahren aus Gladbach verabschieden könnte.

Vor allem das erneute verpassen des Europapokals mit Borussia Mönchengladbach sowie das kolportierte Interesse seines Heimatvereins OSC Lille könnten Alassane Plea in diesem Sommer dazu bewegen, seine Zelte am Niederrhein abzubrechen.

Der 32-Jährige selbst hielt sich in der Frage nach seiner sportlichen Zukunft zuletzt betont offen, indem er in einem Podcast des französischen Radiosenders "RMC" sagte: "Ich habe eine Ausstiegsklausel und werde überlegen, wie ich meine Karriere am besten fortsetzen kann."

Ein erneutes Treuebekenntnis zur Borussia hört sich ein Jahr vor Auslaufen seines Arbeitspapiers bei der Fohlenelf definitiv anders an.

Sportlich könnte ihn der OSC Lille anders als die Gladbacher mit dem Europapokal locken, qualifizierten sich die Nordfranzosen als Tabellenfünfter in der Ligue 1 doch für die Europa League.

Routinier Plea will Planungssicherheit

Außerdem winkt ihm in seiner Geburtsstadt wohl ein neuer, womöglich letzter Vertrag über drei oder sogar vier Jahre Laufzeit. In Gladbach hingegen machten die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Roland Virkus zuletzt noch keine Anstalten, eine schnelle Verlängerung mit einem der dienstältesten Spieler im Kader zu erzielen.

Plea selbst will im gesetzten Fußballer-Alter Planungssicherheit bekommen. Allzu viel Zeit werden die Beteiligten wohl nicht mehr verstreichen lassen, um die Angelegenheit geklärt zu bekommen.

Mit 68 Toren in 236 Pflichtspielen blickt der einmalige französische A-Nationalspieler auf eine insgesamt erfolgreiche Zeit in Gladbach zurück.