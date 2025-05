Enthüllt! Der nächste Leverkusen-Star will weg

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Piero Hincapie (2.v.l.) könnte Bayer Leverkusen verlassen

Dem entthronten deutschen Meister Bayer Leverkusen droht in diesem Transfersommer weiterhin der ganz große Exodus. Nachdem Erfolgstrainer Xabi Alonso bereits verabschiedet wurde, könnte dem Ex-Weltmeister nun eine ganze Schar an Bayer-Stars folgen.

Neben dem feststehenden ablösefreien Abgang von Jonathan Tah gelten auch Starspieler Florian Wirtz sowie Jeremie Frimpong und Alex Grimaldo als Wechselkandidaten. Am Mittwoch ploppten nun neue Berichte über Piero Hincapie auf, der Bayer Leverkusen ebenfalls noch in diesem Sommer verlassen könnte.

Befeuert wurden die Spekulationen über einen Hincapie-Abschied aus Leverkusen von dessen Berater Manuel Sierra höchstpersönlich, der gegenüber "Sky" meinte: "Pieros Zukunft ist offen. Es gibt Anfragen. Er fühlt sich wohl in Leverkusen, aber dieser Sommer könnte ein guter Moment für den nächsten Schritt sein."

Der Agent zeigte sich jüngst sehr umtriebig und bemüht dabei, seinen prominenten Klienten in die Schaufenster des Transfermarkts zu bekommen. Denn auch gegenüber dem "kicker" äußerte sich Sierra über den Innenverteidiger, sagte dort sogar noch etwas konkreter: "Nach vier Jahren ist es der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt, wenn sich die Gelegenheit bietet."

Hincapie spielte in 2024/2026 45 Mal für Bayer Leverkusen

Grundsätzlich hat die Werkself in der Personalie Piero Hincapie das Heft des Handelns in der Hand. Der Ecuadorianer steht bis 2029 bei den Rheinländern unter Vertrag, soll für diesen Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in seinem Arbeitspapier verankert haben.

Tritt ein potenzieller Abnehmer auf den Plan, der bereit ist, diese stattliche Ablöse für den 23-Jährigen zu bezahlen, würde ein Abschied aus Leverkusen wohl realistisch werden.

Hincapie hat in der abgeschlossenen Spielzeit insgesamt 45 Pflichtspiele (drei Tore) für die Werkself bestritten und war damit eine der wichtigsten Säulen von Cheftrainer Xabi Alonso.