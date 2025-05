Verlängert Martel beim 1. FC Köln? Berater reagiert

IMAGO/UWE KRAFT

Eric Martel bejubelt seinen Führungstreffer für den 1. FC Köln gegen Kaiserslautern

Eric Martel gehört beim 1. FC Köln zweifelsohne zu den sportlichen Säulen. Bleibt der deutsche U21-Nationalspieler langfristig beim Bundesliga-Aufsteiger? Der Berater des Mittelfeld-Motors reagiert.

Eric Martel ist vertraglich noch bis zum Sommer 2026 an den 1. FC Köln gebunden. Der frischgebackene Zweitliga-Meister würde den 23-Jährige wohl nur allzu gerne langfristig in den eigenen Reihen halten.

Martel möchte sich zunächst aber auf das Hier und Jetzt konzentrieren, wie dessen Berater Michael Reschke andeutete.

"Er hat sich in der letzten Zeit voll auf den Aufstieg konzentriert. Das hat man auch an der Leistung gesehen. Eric hatte erheblichen Anteil an dem Sieg am Sonntag. Er ist ein paar Tage in Urlaub und dann geht es zur U21-EM. Er ist noch im Wettbewerbs-Modus und wir haben gesagt, dass wir das erst danach angehen", zitiert der "Express" den langjährigen Bundesliga-Manager.

Martel führt die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Slowakei als Kapitän an.

1. FC Köln: Martel attestiert Funkel gute Arbeit

Der defensive Mittelfeldspieler geht beim 1. FC Köln ebenfalls voran. Martel absolvierte in der abgelaufenen Saison insgesamt 34 Pflichtspiele für den Traditionsverein. Am vergangenen Sonntag köpfte der Sechser sein Team im entscheidenden Aufstiegsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (4:0) zur Führung.

Beim 1. FC Köln gilt es in den kommenden Tagen nicht nur wichtige Kader-Entscheidungen zu treffen. Die Trainer-Frage steht ebenfalls noch im Raum.

Martel kann sich vorstellen, mit Aufstiegsexperte Friedhelm Funkel weiterzumachen. Der 71-Jährige habe es "in den letzten zwei Wochen echt gut gemacht. Das hat man an den Ergebnissen gesehen - und auch daran, wie wir gespielt haben", sagte der Mittelfeldmann auf einer DFB-Pressekonferenz am Mittwoch.