Irre Plakat-Aktion vor DFB-Pokalfinale

IMAGO/Noah Wedel

Arminia Bielefeld kann in diesem Jahr drei Trophäen gewinnen

Die Favoritenrolle ist im DFB-Pokalfinale am kommenden Samstagabend (ab 20:30 Uhr) in Berlin klar verteilt, trennten den VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld bis zuletzt doch noch zwei Spielklassen voneinander. Genau aus dieser Position des Underdogs heraus will der Drittliga-Meister die Aufgabe angehen und den größten Erfolg der Vereinsgeschichte einfahren.

Seit Mitte der Woche sorgt Arminia Bielefeld schon mehrere Tage vor dem großem Endspiel im DFB-Pokal im Berliner Olympiastadion für Aufsehen in der Hauptstadt.

Die Bielefelder haben eine groß angelegte Plakat-Aktion in der Hauptstadt gestartet, mit der mit einigem Witz und Augenzwinkern Werbung für den krassen Außenseiter gemacht wird.

Auf gleich mehreren verschiedenen Plakaten im Großformat stellt der bisherige Drittligist klar, warum er gegen den eindeutigen Favoriten VfB Stuttgart an seine Minimalchance glaubt, den Pott nach Ostwestfalen zu holen.

Arminia Bielefeld "seit 1905 erfolgreich unterschätzt"

Auf den Plakaten, die von Arminia Bielefeld allesamt mit dem Motto "Fühlt euch ganz wie zu Hause!" gekennzeichnet sind, ist unter anderem zu lesen:

Seit 1905 erfolgreich unterschätzt.

Gemeinsam gegen die Großen!

Ostwestfalen: Zum Lachen in den Keller, zum Feiern nach Berlin!

Die Plakate fanden längst den Weg in die sozialen Medien und wurden unter anderem bei X (ehemals Twitter) und Instagram bereits zehntausendfach gelikt und geteilt.

Die Aktion wurde vom Verein selbst gestartet, der DSC schrieb via Instagram an seine Anhänger: "Berlin, Berlin - unsere Plakate hängen jetzt in Berlin! Habt ihr unsere neuen Motive schon entdeckt? Fühlt euch in der Hauptstadt doch einfach ganz wie zu Hause!"

Arminia Bielefeld kann in den kommenden Tagen für das erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte sorgen. Die Meisterschaft in der 3. Liga wurde bekanntermaßen bereits eingefahren. Mit den Finalteilnahmen im DFB-Pokal (24. Mai) und wenig später im Westfalenpokal (29. Mai) winken dem ehemaligen Erstligisten noch zwei weitere Trophäen zum Abschluss dieser Saison.