FC Schalke 04 droht Sylla-Hängepartie

Moussa Sylla wird den FC Schalke 04 wohl verlassen

Der FC Schalke 04 muss womöglich noch eine ganze Weile auf die fest eingeplante Millionensumme aus einem Verkauf von Torjäger Moussa Sylla warten.

Wie die gewöhnlich gut informierte "WAZ" schreibt, rechne man bei den Königsblauen nicht vor August mit Angeboten für den 25 Jahre alten Nationalspieler Malis.

Ein Transfer von Moussa Sylla, der in der abgelaufenen Saison zu den wenigen Lichtblicken beim FC Schalke 04 zählte und in 28 Pflichtspielen starke 16 Treffer beisteuerte, soll nach den Wünschen der S04-Führung eine Ablöse von bis zu zehn Millionen Euro in die leeren Vereinskassen spülen. Zahlreiche Klubs, vor allem aus dem europäischen Ausland, sollen den 25-Jährigen beobachten.

Sylla war erst im vergangenen Sommer für 2,5 Millionen Euro vom FC Pau aus Frankreich zum FC Schalke 04 gewechselt. Sein Verkauf ist für die Knappen alternativlos, um die Eigenkapitalregel der DFL zu erfüllen und einen Punktabzug zu verhindern.

Nach einer erneut desaströsen Zweitliga-Spielzeit steht auf Schalke wohl der nächste XXL-Umbruch an. Sieben Profis mit auslaufenden Verträgen wurden bereits offiziell verabschiedet. Zahlreiche weitere werden folgen, zudem einige Neuzugänge.

FC Schalke 04: Aufsichtsratschef Hefer spricht von "Schande"

"Uns hat eine stabile Achse an Führungsspielern gefehlt. Es gab viel zu oft ein lustloses Gekicke, kaum jemand wollte Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Stattdessen gab es Ego-Tripps. Der Sport war kein Team, sondern ist in Gruppen zerfallen. Das ist nicht akzeptabel und das Resultat eine Schande", zog S04-Aufsichtsratschef Axel Hefer in einer Medienrunde zuletzt ein bitteres Saisonfazit.

Alle Hoffnungen auf sportliche Besserung ruhen auf dem neuen Sportvorstand Frank Baumann, der seinen Dienst offiziell am 1. Juni antritt, aber bereits seit Längerem im Hintergrund mitmischt.

Neben der Kaderplanung muss er auch die Trainerfrage klären. Ein Nachfolger für Kees van Wonderen beziehungsweise Interimsnachfolger Jakob Fimpel ist noch nicht gefunden.