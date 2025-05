Bericht: Werder-Star hat neuen Klub gefunden

IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Anthony Jung (M.) hat bei Werder Bremen keinen neuen Vertrag mehr erhalten

Bis Ende Juni läuft der Vertrag von Anthony Jung noch offiziell bei Werder Bremen. Danach hat er an der Weser kein neues Arbeitspapier mehr erhalten. Die Gunst der Stunde nutzt nun offenbar ein Bundesliga-Konkurrent, um sich die Dienste des Routiniers ablösefrei zu sichern.

Wie es in einem jüngsten "kicker"-Bericht heißt, plant nämlich der SC Freiburg, Anthony Jung unter Vertrag zu nehmen. Der 33-Jährige soll für die Innenverteidigung als Back-up für die gesetzten Stammspieler Matthias Ginter und Philipp Lienhart geholt werden.

Als ebendieser fungierte im Vorjahr noch Manuel Gulde, der aufgrund einiger Verletzungssorgen seiner Kollegen in 2023/2024 noch auf 36 Pflichtspiel-Einsätze gekommen war. In dieser Spielzeit musste er dann selbst mit Rückenbeschwerden passen und beendete jüngst seine Profi-Karriere endgültig.

Nun soll Anthony Jung als erfahrener Defensivspezialist für die Hintermannschaft der Breisgauer verpflichtet werden. Der Linksfuß blickt auf eine starke Spielzeit in der Bundesliga zurück, bestritt für Werder Bremen dabei 28 Begegnungen. Mit einer Zweikampfquote von 67,2 Prozent gewonnener Duelle war er dabei in dieser Statistik der beste Werder-Profi überhaupt im Kader und gleichzeitig einer der zweikampfstärksten Spieler überhaupt in der Bundesliga.

Jung winkt beim SC Freiburg die Teilnahme an der Europa League

Dennoch hatte es bei Werder Bremen nicht mehr für ein neues Arbeitspapier für den erfahrenen Innenverteidiger gereicht, der im Sommer 2021 von Bröndby IF aus Dänemark in die Hansestadt gewechselt war.

Mit dem SC Freiburg winkt Jung nun zum ersten Mal in seiner fortgeschrittenen Karriere die Teilnahme an der Europa League. Bis dato hatte er mit Bröndby lediglich in der Qualifikation zur Europa League gespielt, war allerdings in beiden Anläufen 2018 und 2010 gescheitert.