Nagelsmann setzt auf Debütanten und Rückkehrer vom FC Bayern

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Kader für die Nations League nominiert

Beim Angriff auf den Nations-League-Titel mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf zwei Debütanten und Rückkehrer aus den Reihen des FC Bayern.

Wie der DFB am Donnerstag in den sozialen Medien bekanntgab, werden Aleksandar Pavlovic und Serge Gnabry in den Kader der Nationalmannschaft zurückkehren. Am 4. Juni steht für die DFB-Elf das Halbfinale in der Nations League gegen Portugal (Anstoß 21:00 Uhr) an.

Pavlovic hatte nach mehreren Erkrankungen und Verletzungen die letzten Länderspiele verpasst, Gnabry durchschritt eine Formdelle. Beide Profis des FC Bayern sind aber nun zurück im DFB-Aufgebot.

Auch die EM-Teilnehmer Waldemar Anton (Borussia Dortmund) und Niclas Füllkrug (West Ham United) kehren in den Kreis der Nationalmannschaft zurück. Der BVB-Verteidiger überzeugte den Bundestrainer mit starken Leistungen in der Schlussphase der Bundesliga-Spielzeit, in der die Schwarz-Gelben am letzten Spieltag noch die Champions-League-Qualifikation retteten.

Nations League: Zwei Debütanten im DFB-Kader

Als Debütanten für das Final-Four-Turnier nominierte Bundestrainer Nagelsmann außerdem Nick Woltemade vom VfB Stuttgart sowie Tom Bischof von der TSG Hoffenheim.

Woltemade spielt eine bockstarke erste Spielzeit für die Schwaben und erzielte in 32 Pflichtspielen insgesamt 16 Tore für den VfB. Bischof wechselt zur kommenden Spielzeit bekanntermaßen zum FC Bayern.

Unsere 26 für das Final 4 in der Nations League 🇩🇪#dfbteam

Antonio Rüdiger, Jamal Musiala und Kai Havertz fehlen verletzungsbedingt derweil ebenso wie Nico Schlotterbeck, Tim Kleindienst und Benjamin Henrichs. Auf die im März noch nominierten Stefan Ortega Moreno, Jamie Leweling und Jonathan Burkardt verzichtete Nagelsmann.

Mit diesem Kader geht es für die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League um den Titel:

TOR: Oliver Baumann (1899 Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

ABWEHR: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Joshua Kimmich (FC Bayern), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand)

MITTELFELD: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (FC Bayern), Tom Bischof (1899 Hoffenheim), Robin Gosens (AC Florenz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (FC Bayern), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Leroy Sané (FC Bayern),

ANGRIFF: Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (VfB Stuttgart), Niclas Füllkrug (West Ham United)