Exklusiv: Matthäus rät Wirtz zum FC Bayern, wenn ...

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Wechselt Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Bei Bayer Leverkusen bleiben? Zum FC Bayern? Oder doch ins Ausland zu einem Schwergewicht à la Real Madrid? Noch steht nicht fest, wo Florian Wirtz kommende Saison spielt. RTL-Experte Lothar Matthäus wendet sich mit einem klaren Rat an den Nationalspieler.

Nicht nur Rekordmeister FC Bayern, auch die europäischen Fußball-Giganten Real Madrid, FC Liverpool und Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola baggern heftig an Florian Wirtz. Wer wie heftig - je nach Medienbericht unterschiedlich.

Geht es nach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, soll Wirtz in der Bundesliga bleiben. "Ich weiß nicht, ob sich Wirtz bereit fühlt fürs Ausland. Ich würde ihm nochmal zwei bis drei Jahre in Deutschland empfehlen", sagte Matthäus im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Der Weltmeister-Kapitän von 1990 erinnerte daran, dass der 21-Jährige bisher bei Bayer Leverkusen "eine tolle und ein Jahr auch sehr erfolgreiche Zeit" gehabt habe.

Matthäus rät Wirtz von Real Madrid ab

Wirtz steht bei Bayer bis 2027 unter Vertrag, wer ihn haben will, muss Berichten zufolge 150 Millionen Euro hinlegen. Der FC Bayern will den Offensivstar unbedingt verpflichten - am liebsten schon für kommende Saison.

"Bayern München ist ein Verein, der nochmal eine Schublade höher ist, von der Außenwirkung und von dem Druck, der da auf ihn zukommt", warnte Matthäus. Noch mehr Feuer unterm Kessel sei allerdings bei Real Madrid.

"Nächstes Jahr ist eine Weltmeisterschaft und es ist für Florian Wirtz mit Blick auf die Vorbereitung dahin vielleicht nicht unbedingt das Ideale, wenn er mit dem Druck von Real Madrid und einer fremden Sprache konfrontiert wird", sagte Matthäus.

Der Rat des 63-Jährigen an Wirtz: "Wenn er nicht in Leverkusen bleiben will, soll er sich dem FC Bayern anschließen."

Es wird erwartet, dass Xabi Alonso nach seinem Abschied aus Leverkusen in Bälde als neuer Trainer der Königlichen anheuert und versucht, Wirtz mitzunehmen.

Matthäus gab zu bedenken, dass "die internationale Konkurrenz" finanziell noch "besser aufgestellt ist", als die Bayern. Wirtz solle seine Entscheidung letztlich "aus Überzeugung treffen".