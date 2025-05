Diese Welten liegen zwischen VfB und Arminia

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Maximilian Mittelstädt und Mael Corbosz treffen sich im Finale

Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart kämpfen am Samstagabend (20 Uhr) in Berlin um den DFB-Pokal. Auf dem Papier gibt es große Unterschiede. Trotz des Klassenunterschieds erwarten viele eine enge Partie. Wir werfen einen Blick auf die imposantesten Zahlen.

Wer holt den DFB-Pokal? Der VfB Stuttgart trifft im Finale auf Drittligist Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen haben in der vergangenen Woche die Meisterschaft in der 3. Liga eingetütet, während der VfB nach einer längeren Schwächephase zum Ende der Saison wieder drei Siege in Folge gefeiert hat.

Die Stuttgarter gehen als Favorit ins Rennen, auch wenn Bielefeld unter anderem schon Titelverteidiger Bayer Leverkusen sehenswert aus dem Wettbewerb geschmissen hat. Die Unterschiede auf dem Papier sind immens, vor allem bei den Marktwerten, Transferausgaben und Einnahmen. So ist der VfB-Kader ungefähr 40 Mal so viel wert wie der von Arminia.

Und dennoch hat der Noch-Drittligist eine Chance, dem Vizemeister aus der Saison 23/24 ein Bein zu stellen.

Der große Vergleich zwischen VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld

Kader-Marktwert

Arminia: ca. 8,23 Mio. Euro

VfB: ca 330 Mio. Euro

Mitglieder

Arminia: 23.500

VfB: 120.000

Transferausgaben 24/25

Arminia: 925.000 Euro

VfB: 92,15 Mio. Euro

Rekordtransfer

Arminia: 2 Mio. Euro (Katongo, 2008)

VfB: 27 Mio. Euro (Undav, 2024)

Rekordverkauf

Arminia: 5 Mio. Euro (Wimmer, 2022)

VfB: 35 Mio. Euro (Benjamin Pavard, 2019)

Wertvollster Spieler

Arminia: Marius Wörl, 800.000 Euro

VfB: Angelo Stiller, 38 Millionen Euro

Bundesliga-Jahre

Arminia: 19

VfB: 58

Ewige Tabelle in der Bundesliga

Arminia: 25. Platz, 686 Punkte

VfB: 4. Platz, 2888 Punkte

Ewige Tabelle im DFB-Pokal

Arminia: 25. Platz, 174 Punkte

VfB: 4. Platz, 444 Punkte

Internationale Erfolge

Arminia: -

VfB: UEFA-Cup-Finalist 1989, Finalist im Europapokal der Pokalsieger 1998, UI-Cup-Sieger 2000, 2002, 2008.

Titel

Arminia: Viermal Zweitligameister, sechsmal Landespokal-Westfalen-Sieger, zweimal Westdeutscher Pokalsieger

VfB: Fünfmal Deutscher Meister, Dreimal Pokalsieger

A-Nationalspieler

Arminia: 1

VfB: 13

Jugendnationalspieler

Arminia: 2

VfB: 7

Auch die direkte Bilanz spricht für den VfB Stuttgart. In 44 Begegnungen siegte der VfB 20 Mal, zwölf Mal gab es ein Unentschieden und zwölf Mal siegte Arminia Bielefeld. Das letzte Aufeinandertreffen 2022 erfolgte ebenfalls im Pokal. Damals behielt Stuttgart mit 6:0 souverän die Oberhand.