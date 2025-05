Medien: FC Bayern sucht Abnehmer für Palhinha

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Joao Palhinha ist beim FC Bayer noch nicht so richtig glücklich geworden

Joao Palhinha galt als der Wunschspieler von Bayerns Ex-Coach Thomas Tuchel, heuerte allerdings erst in München an, als Tuchel das Zepter bereits aus der Hand geben musste. Dass Nachfolger Vincent Kompany eher wenig Verwendung für die Dienste des Portugiesen fand, stellt ein fettes Fragezeichen hinter den immerhin 40 bis 50 Millionen Euro teuren Transfer. Inzwischen soll man beim FC Bayern sogar schon den Markt nach Abnehmern für Palhinha sondieren - der will aber angeblich nicht so richtig mitspielen.

Die sportliche Führung des FC Bayern soll sich "bereits umgehört haben, ob Joao Palhinha einen Markt habe", das berichtet der "kicker" mit Verweis auf eigene Informationen.

Sollte ein Klub Interesse an dem 29-jährigen Mittelfeldspieler zeigen, wäre man beim deutschen Fußball-Rekordmeister durchaus gesprächsbereit.

Allerdings deutet einiges darauf hin, dass Palhinha gar keinen Abschied plant. "Ich bin bei einem der besten Klubs der Welt. Ich habe Lust, zu kämpfen. Wenn jemand zeigen möchte, was er kann, dann ich", sagte der Nationalspieler zuletzt dem "kicker" und ergänzte: "Ich werde alles tun, um meinen Wert zu beweisen."

Das Fachmagazin mutmaßt daher, dass im Sommer Gesprächsbedarf zwischen Team und Spieler existieren könnte, um eine weitere unbefriedigende Saison zu vermeiden.

Abschied vom FC Bayern kein Selbstläufer

2024/25 kam Palhinha gerade einmal auf 24 Einsätze, von denen er gerade einmal fünf über die vollen 90 Minuten absolvieren durfte. Vor allem in der heißen Phase der Saison kam Palhinha nur noch auf Kurzeinsätze im Trikot der Münchner.

Der Weg zu einem schnellen Abschied könnte sich allerdings aus mehreren Gründen als steinig erweisen: Zum einen dürften die Bayern alles versuchen, um eine Ablöse zu erzielen, die der einst gezahlten Summe möglichst nahekommt, zum anderen soll Palhinha (Vertrag bis 2028) laut "Bild" rund 16 Millionen Euro Jahresgehalt kassieren. Eine Summe, die den Etat vieler Klubs zu stark belasten dürfte.