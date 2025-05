Werner zum FC Bayern? Experte wird deutlich

IMAGO/Izzy Poles/News Images

Timo Werner wird Tottenham Hotspur verlassen

Timo Werner ist frischgebackener Europa-League-Sieger mit Tottenham Hotspur. Der Angreifer ist bei den Nordlondonern jedoch nur noch Statist. Im Sommer wird es zu einem Tapetenwechsel kommen. Könnte der Ex-Nationalspieler beim FC Bayern als Backup für Harry Kane fungieren? Ein Experte hat diesbezüglich eine klare Meinung.

Der FC Bayern könnte sich im anstehenden Transfer-Sommer nach einem Stellvertreter für Torjäger Harry Kane umschauen.

In der "Bild"-Sendung "Reif ist live" wurde nun der Name Timo Werner in den Raum geworfen. Der 29-Jährige ist aktuell von RB Leipzig an Tottenham Hotspur ausgeliehen.

Werner spielt beim Premier-League-Klub sportlich jedoch keine Rolle mehr, stand in der heißen Phase der Europa League gar nicht mehr im offiziellen Kader.

Könnte Werner seiner Karriere als Kane-Backup beim FC Bayern neuen Schwung verleihen? Nein, meinte Marcel Reif diesbezüglich in der "Bild"-Show.

Timo Werner zum FC Bayern? "Da spielt er ja gar keinen Fußball mehr"

"Hat er das noch in sich? Ist es das wirklich, um bei Bayern weiter auf der Bank zu sitzen? Da spielt er ja gar keinen Fußball mehr. Jetzt hat er die ganze Zeit keinen Fußball gespielt, dort spielt er auch keinen Fußball mehr. Schwer vorstellbar", meinte der Experte.

Reif weiter: "Ich glaube, er will noch einmal kicken. Geld genug hat er bei Tottenham verdient." Der 75-Jährige würdigte Werners bisherige Karriere, hob hierbei seine Vorarbeit zum goldenen Treffer zum Champions-League-Triumph des FC Chelsea in der Saison 2020/21 hervor.

"Im Moment sollte er sich neu erfinden", so Reif, der seinerseits einen Wechsel in die nordamerikanische MLS in die Verlosung brachte.

Werner besitzt bei RB Leipzig noch ein Arbeitspapier bis 2026. Dass der 57-fache Nationalspieler bei den Sachsen eine Zukunft besitzt, darf allerdings bezweifelt werden. Schließlich stehen die Zeichen am Cottaweg nach dem Verpassen des europäischen Geschäfts auf Neuanfang.