Hertha-Gerüchte um weiteren Innenverteidiger

Tommy St. Jago soll das Interesse von Hertha BSC geweckt haben

Auf der Suche nach Verstärkung für die kommende Saison könnte der Zweitligist Hertha BSC den Blick in die Niederlande richten.

Wie das Magazin "Voetbal International" berichtet, streckt Hertha BSC die Fühler nach Tommy St. Jago von Willem II aus. Demnach denkt der Hauptstadtklub über eine Verpflichtung im Sommer nach.

Der Innenverteidiger, der auch auf der rechten Abwehrseite spielen kann, wäre ablösefrei zu haben. Sein Vertrag beim niederländischen Klub läuft aus.

Eine Verlängerung zeichnet sich nicht mehr ab. Vielmehr strebe St. Jago einen Wechsel an, heißt es.

Der Niederländer war 2023 von seinem Jugendklub FC Utrecht zu Willem II gewechselt. Für den Klub aus Tilburg absolvierte er 61 Pflichtspiele.

In der Saison 2024/2025 war als Stammspieler im Abwehrzentrum gesetzt. Den Gang in die Abstiegsrelegation konnte er aber nicht verhindern. Das Hinspiel gegen den FC Dordrecht (1:2) verpasste der Leistungsträger mit Achillessehnenproblemen. Für das Rückspiel am Samstag besteht noch Hoffnung.

Hertha BSC hat bereits Niklas Kolbe verpflichtet

Mit Niklas Kolbe vom SSV Ulm hat Hertha BSC zur neuen Saison bereits einen Innenverteidiger unter Vertrag genommen.

"Niklas ist schnell, zweikampfstark und besitzt durch seine Größe ein sehr gutes Kopfballspiel. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team damit und mit seiner starken Mentalität in der kommenden Saison helfen wird", wurde der Berliner Sportdirektor Benjamin Weber dazu einer Mitteilung zitiert.

Nach Leon Jensen und Sebastian Grönning, die ablösefrei vom Karlsruher SC beziehungsweise vom FC Ingolstadt in die Hauptstadt wechseln, ist Niklas Kolbe damit der dritte externe Neuzugang bei der alten Dame für die neue Saison. Außerdem kommen eine Reihe von Leihspielern zurück zur Hertha, die ab dem Vorbereitungsstart vorerst wieder zum Profi-Kader gehören werden.