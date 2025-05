Bundesliga-Wechsel perfekt? Verwirrung um Wagner-Hammer

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Übernimmt Sandro Wagner beim FC Augsburg?

Die Trainer-Zukunft von Sandro Wagner bleibt weiterhin in der Schwebe.

Nachdem das Portal "fussballtransfers.com" am Donnerstagvormittag eine Einigung des früheren Bundesligaprofis mit dem FC Augsburg vermeldete und eine baldige Vollzugsmeldung in Aussicht stellte, widersprach die "Deutsche Presse-Agentur" in einem Bericht, der wenige Stunden später erschien.

Demnach befinde man sich beim FCA weiter in der Saisonanalyse. Auch am Freitag sollen noch Gespräche auf verschiedenen Ebenen geführt werden, heißt es. Entscheidungen zur Zukunft der sportlichen Führung sind demnach noch nicht getroffen.

Sollte Wagner in Augsburg übernehmen, müsste Amtsinhaber Jess Thorup zuvor von seinen Aufgaben entbunden werden.

Der FC Augsburg hat trotz zwischenzeitlicher Aussicht auf einen internationalen Startplatz auch in der Endphase dieser Saison wie schon 2023/24 stark abgebaut. In den letzten acht Partien dieser Spielzeit holte Thorups Team nur fünf Punkte. Die letzten vier Partien wurden sogar verloren.

Gehandelt wird Wagner bei den Fuggerstädtern bereits seit Längerem. "Gerüchte gibt es immer. Soweit ich weiß, habe ich Vertrag bis 2026 und plane damit, den zu erfüllen", hatte Thorup die Spekulationen vor dem letzten Saisonspiel der Augsburger gegen Union Berlin kommentiert.

Folgt ein Duo beim DFB-Team auf Sandro Wagner?

Fest steht, dass Wagner seinen Posten als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft nach dem Final Four in der Nations League räumen wird.

"Sky" berichtete, der frühere Bundesliga-Profi Benjamin Hübner solle auf Wagner folgen und Bundestrainer Julian Nagelsmann beim DFB-Team künftig zuarbeiten. Demnach arbeite der Verband derzeit mit Hochdruck an einer Einigung mit dem 35-Jährigen.

Auch Gespräche mit der TSG 1899 Hoffenheim sollen laufen. Dort fungiert Hübner derzeit als Assistenzcoach und ist Teil des Trainerstabs von Christian Ilzer. Er wurde zuletzt bereits von "Sport Bild" als DFB-Kandidat genannt.

Der frühere Innenverteidiger hatte seine Karriere Ende 2022 verletzungsbedingt beenden müssen. Ab dem Sommer 2023 arbeitete er zunächst einige Monate in der Hoffenheimer Geschäftsstelle.