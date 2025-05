FC Bayern schmiedet Europa-Plan für Paul Wanner

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Der FC Bayern hat einen klaren Plan für Paul Wanner (li.)

Im Trikot des 1. FC Heidenheim sammelte Paul Wanner in der Saison 2024/25 erstmals regelmäßig Bundesliga-Minuten. Nun steht die Rückkehr des Leihspielers zu seinem Heimatverein nach München an. Der FC Bayern hat offenbar schon einen konkreten Plan, wie und wo es für den 19-Jährigen weitergehen soll.

In den letzten neun Monaten ist Paul Wanner von einem talentierten Nachwuchsfußballer zu einem gestandenen Bundesliga-Spieler gereift. Im Trikot des 1. FC Heidenheim sammelte der 19-Jährige 29 Liga-Einsätze und kam darüber hinaus noch in sieben Europapokal-Spielen zum Zug. Mehr als ein Mal wusste er auf nationaler und internationaler Bühne zu überzeugen.

Unklar ist noch, wie es für Wanner nach seiner Rückkehr zum FC Bayern weitergeht. Zur Klub-WM soll er nicht mit, ein Stammplatz in der Saison 2025/26 im Star-Ensemble des Rekordmeisters ist für ihn (noch) sehr weit weg. Das wissen auch Max Eberl und Co., die der "Sport Bild" zufolge schon einen konkreten Plan für die Wanner-Zukunft geschmiedet haben.

So plant der FC Bayern mit Paul Wanner

Der Plan sieht eine weitere Leihe vor. Nicht zu irgendeinem Klub, sondern zu einem Verein, der in der kommenden Saison auf der europäischen Bühne spielen wird - so wie es in Heidenheim in dieser Spielzeit der Fall war. Ob es sich bei dem Abnehmer um einen Klub aus dem In- oder Ausland handeln sollte, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Bereits im März hatte die "Sport Bild" von weiteren Leih-Plänen mit Wanner berichtet. Damals hieß es, der Rekordmeister wolle den 2027 auslaufenden Vertrag direkt bis 2029 verlängern und das Offensiv-Talent danach wieder abgeben. Als wahrscheinlichster Abnehmer wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch der 1. FC Heidenheim genannt, der in der kommenden Saison nicht europäisch und abhängig von der Relegation vielleicht nicht einmal in der Bundesliga spielen wird.