DFB-Star wechselt nach Lyon

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Brand läuft künftig für OL auf

Fußball-Nationalspielerin Jule Brand schließt sich ab Sommer dem Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon an. Die 22-Jährige kommt vom VfL Wolfsburg und erhält in Frankreich einen Vertrag bis 2028. Der Klub freue sich "über Jule Brands Entscheidung, zu Lyon zu wechseln", hieß es am Donnerstag in einem Statement.

Der Kontrakt der Vize-Europameisterin und Olympia-Dritten bei den Wölfinnen läuft im Sommer aus. Schon seit Beginn des Jahres war sicher, dass Brand den Vertrag nicht verlängern wird.

Brand war 2022 von der TSG Hoffenheim nach Wolfsburg gewechselt, im selben Jahr wurde sie als beste U21-Spielerin Europas ausgezeichnet. Mit dem VfL gewann sie zweimal den DFB-Pokal und erreichte 2023 das Finale der Champions League.

Brand ist der erste Neuzugang für OL. Sara Däbritz und Dzsenifer Marozsan werden den französischen Meister wie Laura Benkarth verlassen. Kürzlich war bekannt gegeben worden, dass das Frauen-Team des Klubs künftig mit einem neuen Logo und unter dem Namen OL Lyonnes aufläuft.