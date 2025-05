Nagelsmann-Entscheidung wundert Matthäus

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Lothar Matthäus kann die DFB-Nominierung von Julian Nagelsmann nicht ganz nachvollziehen

Am Donnerstag präsentierte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader, mit dem er die Nations League gewinnen will. Die meisten Nominierten waren im Vorfeld so erwartet worden. Auf einer Position sorgte er jedoch für Verwunderung - unter anderem bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Viele der Namen, die Julian Nagelsmann am Donnerstag aus dem Hut zauberte, waren vorab entweder schon bekannt oder aber erwartet worden. Für eine Überraschung sorgte der Bundestrainer hingegen mit der Wahl seiner Stürmer. Statt den formstarken Mainzer Jonathan Burkardt mitzunehmen, setzt Nagelsmann auf den formschwachen Niclas Füllkrug. Eine Entscheidung, die Lothar Matthäus wundert.

"Für Burkardt tut es mir leid. Die Nichtberücksichtigung ist für mich überraschend und ein Rückschlag für ihn. Er ist in Mainz der Kapitän und der Top-Torjäger, seine Nichtnominierung ist für mich überraschend", sagte Matthäus gegenüber "Sky".

"Nichts gegen Füllkrug, aber ..."

Über Füllkrugs Nominierung habe er sich hingegen "gewundert", meinte der Rekordnationalspieler. "Nichts gegen Füllkrug, er war Leistungsträger in Dortmund und hat auch in der Nationalmannschaft wichtige Tore gemacht. Deswegen sieht man vielleicht, wie wichtig er in Nagelsmanns Planungen ist. Allein wenn man nach Leistung geht, hat Burkardt mit Mainz erfolgreicher gespielt als Füllkrug mit West Ham United."

In der Tat sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache. Während Burkardt für den FSV Mainz in dieser Saison in 30 Pflichtspielen 19 Tore erzielte und dabei half, seinen Klub in den Europacup zu führen, traf Füllkrug in 19 Pflichtspielen lediglich drei Mal. Seine Leistungen, die auch durch einige Verletzungen beeinflusst wurden, waren so enttäuschend, dass bereits über seinen Abschied aus London spekuliert wird.

"Er hat wenige Spiele gemacht und vielleicht nicht die Leistung gebracht oder die Torquote gehabt, die man vielleicht haben muss, um für die Nationalmannschaft auf dieser Position nominiert zu werden. Aber er hat im DFB-Team eine starke Torquote, er ist der einzige Stürmer, wie wir ihn uns als Neuner vorstellen. Deswegen viel wahrscheinlich die Wahl auf Füllkrug und Burkardt ist der Leidtragende", urteilte Matthäus.