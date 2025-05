Bericht: Erster Schalke-Abgang fix

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Derry Murkin (M) wird den FC Schalke 04 wohl verlassen

Dem Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 steht ein Abgang eines Leistungsträgers bevor.

Wie die "Sport Bild" berichtet, wird Derry Murkin den FC Schalke 04 verlassen und sich dem FC Utrecht anschließen.

Demnach absolviert der Linksverteidiger am heutigen Freitag den Medizincheck bei den Niederländern.

Über die Ablöse seien sich beide Klubs bereits einig. Rund eine Million Euro sollen die Königsblauen für den Deal kassieren. Hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen.

Gerüchte um einen Murkin-Wechsel gibt es schon seit Monaten. Bereits im April hatte "Sky" über das Interesse aus Utrecht berichtet.

Damals hielt sich Murkin mit Blick auf seine Zukunft noch bedeckt. "Ich lasse das Thema bei meinem Berater und konzentriere mich auf unsere Spiele. Ich darf nicht zu viel über meine Zukunft nachdenken, sonst lenkt mich das ab", hatte er der "WAZ" gesagt.

Im niederländischen Fußball kennt sich der Engländer aus, hat er doch vor seinem Schalke-Wechsel vor zwei Jahren ausschließlich in den Niederlanden als Profi-Fußballer gespielt. Für den FC Volendam bestritt er über 130 Pflichtspiele in unterschiedlichen Spielklassen.

2023 hatte Schalke für die Dienste von Murkin 800.000 Euro nach Volendam überwiesen.

Schalke-Kader wird "radikal ausgemistet"

In der abgelaufenen Saison war Murkin zumeist als Stammspieler gesetzt. In 33 Pflichtspielen stand der 25-Jährige auf dem Platz. In der Startelf durfte er 30 Mal ran.

Nach der enttäuschenden Saison plant der FC Schalke 04 einen großen Umbruch. Der Kader wird laut "Sport Bild" "radikal ausgemistet".

"Ich hatte nicht den Eindruck, dass alle an einem Strang ziehen und dass wir eine Einheit sind. Das muss sich im Sommer unbedingt ändern, das habe ich klar mit Frank (Baumann, neuer Sport-Vorstand; Anm. d. Red.) besprochen. Diese Ego-Trips sind nicht zu ertragen", hatte Aufsichtsratschef Axel Hefer bereits angekündigt.