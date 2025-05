Bundesliga-Manager "verwundert" über Nagelsmann

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Julian Nagelsmann peilt den Nations-League-Sieg an

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Donnerstag seinen Kader für das Final Four in der Nations League bekannt gegeben. Eine Entscheidung hat dabei durchaus überrascht.

Julian Nagelsmann verzichtet in den beiden Duellen in der Nations League auf die Dienste von Jonathan Burkardt. Der Kapitän des 1. FSV Mainz 05 wurde vom Bundestrainer nicht in den Kader berufen - obgleich die personelle Situation im DFB-Angriff durchaus angespannt ist.

Gladbach-Torjäger Tim Kleindienst fehlt aufgrund einer Meniskusverletzung, Arsenal-Star Kai Havertz ist nach langer Pause noch nicht wieder bereit für die Nationalmannschaft. Stattdessen setzt Julian Nagelsmann auf Rückkehrer Niclas Füllkrug von West Ham United sowie auf die Stuttgarter Deniz Undav und Nick Woltemade - Letzterer ist anschließend auch bei der U21-EM im Einsatz.

Nicht verpassen! Spielt die DFB-Elf im kleinen Finale, überträgt RTL das Spiel am 8. Juni live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+! Das Finale läuft unabhängig vom deutschen Abschneiden live im Free-TV bei RTL und auf RTL+. Um 15 Uhr wird das Spiel um Platz drei in Stuttgart angepfiffen, das Endspiel steigt um 21:00 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Und Burkardt? Der ist mit 18 Bundesliga-Toren in der abgelaufenen Saison der treffsicherste deutsche Stürmer, zudem hätte er in guter Form (drei Treffer in den letzten drei Spielen) zum Final Four anreisen können. Im vergangenen März hatte der 24-Jährige noch zum Nagelsmann-Aufgebot gezählt, kam etwa im Hinspiel für eine Halbzeit zum Zug.

Heidel findet Entscheidung gegen Burkardt "schade"

Sein Klub-Vorgesetzter Christian Heidel zeigte sich gegenüber dem "kicker" auch deshalb sehr überrascht, dass es für den Mainzer nicht für eine Nominierung gereicht hat: "Ich bin schon verwundert, insbesondere nach der Verletzung von Tim Kleindienst, dass der erfolgreichste deutsche Stürmer der Bundesliga-Saison nicht nominiert ist. Schade."

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte sich bei "Sky" zur Personalie Burkardt geäußert. "Die Nichtberücksichtigung ist für mich überraschend und ein Rückschlag für ihn. Er ist in Mainz der Kapitän und der Top-Torjäger, seine Nichtnominierung ist für mich überraschend", so der 64-Jährige.

Das Halbfinale bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am 4. Juni (21:00 Uhr / ZDF), am 8. Juni folgt dann entweder das Spiel um Platz drei (15:00 Uhr bei RTL bei DFB-Beteiligung) oder das Finale (21:00 Uhr / RTL).