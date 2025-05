Total-Umbruch? ManUnited stellt ALLE Stars zum Verkauf

IMAGO/Photo Goal Pix/Matteo Ciambelli

Stehen bei Manchester United alle Stars zum Verkauf?

Manchester United plant nach der bitteren 0:1-Pleite im Europa-League-Finale gegen Premier-League-Konkurrent Tottenham Hotspur in diesem Sommer offenbar einen Komplett-Umbruch in seinem Spielerkader.

Dem "Mirror" zufolge stehen ausnahmslos alle Profis zum Verkauf, darunter auch Kapitän Bruno Fernandes, der in den zurückliegenden Monaten so etwas wie die einzige sportliche Konstante beim abgestürzten englischen Rekordmeister war.

Weitere namhafte Stars wie Harry Maguire, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund oder Kobbie Mainoo sind demnach also ebenfalls zu haben.

In dem Bericht heißt es weiter, Manchester United werde im Sommer voraussichtlich einer der aktivsten Klubs Europas auf dem Transfermarkt sein, auch zahlreiche Neuzugänge seien geplant.

Obwohl der Verein als Tabellen-16. der Premier League und nach dem verlorenen Endspiel gegen die Spurs in der kommenden Spielzeit nicht international vertreten sein wird, ist offenbar ein ansehnliches Budget für den Neuaufbau vorhanden.

100 Millionen Pfund (rund 118 Millionen Euro) sollen Teammanager Ruben Amorim laut "Guardian" zunächst für Neuzugänge zur Verfügung stehen - ohne, dass der Portugiese vorher Verkäufe tätigen muss.

Geht Manchester United auf große Shopping-Tour?

Zu Amorims Wunschspielern sollen der frühere Leipziger und Herthaner Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) sowie Liam Delap (Ipswich Town) zählen. Neben den beiden Angreifern sieht sich Amorim dem Vernehmen nach auch nach einem neuen Spielmacher um.

Die Niederlage gegen die Spurs hatte Amorim als "sehr hart für uns und unsere Fans" bezeichnet.

"Das ist die Krönung einer absoluten Horrorsaison für Manchester United", schrieb die "BBC". "Sie liegen zwei Plätze vor der Abstiegszone, auf Platz 16 in der Premier League. Keine Trophäen in dieser Saison. Kein europäischer Fußball in der nächsten Saison."

"The Sun" meinte: "United fehlte der Hunger, die Qualität und die Leidenschaft, um den Pokal in die Hände zu bekommen."