Telekom sichert sich TV-Rechte für WM 2026

IMAGO / Moritz Müller/SID/IMAGO/Moritz Mueller

Glänzen Musiala (l.) und Wirtz bei der WM 2026?

TV-Coup für die Telekom: Das Unternehmen hat sich die Live-Rechte an der Fußball-WM 2026 gesichert.

Alle 104 Spiele des XXL-Turniers in den USA, Kanada und Mexiko werden damit exklusiv vom Bezahl-Angebot MagentaTV übertragen. Die Telekom verkündete den Deal mit dem Weltverband FIFA am Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Zudem erwarb die Telekom die TV-Rechte an der Frauen-WM 2027 in Brasilien sowie den U20-Weltmeisterschaften der Männer 2025 und 2027. "Wir freuen uns darüber, dass uns dieser Coup gelungen ist", sagte Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom.

Auch bei der Heim-EM 2024 hatte die Telekom die Rechte an allen Spielen inne und verhandelte dann Sublizenzen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF aus. Auch RTL zeigte im vergangenen Jahr Partien des Turniers.

Die Telekom muss auch diesmal sicherstellen, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht vor, dass bei Weltmeisterschaften alle Partien der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden.

Die WM im kommenden Jahr findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt. Mit 48 Mannschaften spielen so viele Nationen wie nie um den WM-Titel.

Schon bei der EM 2021 und der WM 2022 hatte Magenta TV einige Spiele übertragen, damals allerdings hielten die öffentlich-rechtlichen Sender die Rechte.