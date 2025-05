Transfer-Bemühungen um Thomas Müller "gestoppt"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller verlässt den FC Bayern nach der Klub-WM

Weiter ist unklar, für welchen Verein Thomas Müller nach seinem Abschied vom FC Bayern auflaufen wird. Ein vermeintlicher Interessent soll seine Bemühungen um eine Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 vorerst eingestellt haben.

Dem italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio zufolge treibt die AC Florenz einen möglichen Deal mit Thomas Müller derzeit nicht weiter voran.

"Die Fiorentina ist sich nicht sicher, ob sie ihren Trainer behalten wird, und es ist ein schwieriger Moment, so dass der Verein nicht sicher ist, wie es weitergehen soll. Sie haben jede Bewegung für Müller gestoppt", erklärte der Reporter gegenüber dem Portal "wettfreunde.net".

Florenz, das am kommenden letzten Serie-A-Spieltag der Saison noch um den Einzug in die Conference League spielt, wird derzeit von Raffaele Palladino betreut. Der Vertrag des 41-Jährigen wurde erst Anfang Mai per Option bis 2027 verlängert.

Müller sondiere derzeit andere Optionen als die Fiorentina, schilderte di Marzio, "nicht nur in Europa, sondern auch in der MLS. Chicago Fire zum Beispiel, wenn sie Kevin De Bruyne nicht bekommen, werden sie versuchen, ihn zu bekommen. Es hängt also von Müllers Lebensentscheidungen ab, ob er in Europa bleiben will oder nicht."

Florenz bleibe im Müller-Poker aber trotz der aktuellen Funkstille weiter "in Bereitschaft", betonte der Insider.

FC Bayern: Wo setzt Thomas Müller seine Karriere fort?

Seine dann mehr als 25 Jahre währende Spielerkarriere beim FC Bayern wird der 35-Jährige nach der Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) beenden. Seine Laufbahn will er aber fortsetzen.

"Ich werde mir Zeit lassen, ich habe keinen Stress, aber trotzdem noch Lust, weiter Fußball zu spielen. Ich habe eine Liste, die arbeite ich ab. Das Gesamtpaket muss passen", sagte Müller zuletzt bei "Sky". "Für heute, morgen, übermorgen weiß ich konkret, was ich vorhabe. Für danach steht es tatsächlich noch in den Sternen."