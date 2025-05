Trainer-Entscheidung bei Bayer Leverkusen angeblich gefallen

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Cesc Fàbregas heuert wohl nicht bei Bayer Leverkusen an

Trainer-Entscheidung gefallen? Der frühere Welt- und Europameister Cesc Fàbregas wechselt angeblich "mit Sicherheit" nicht vom italienischen Erstligisten Como 1907 als neuer Chefcoach zu Bayer Leverkusen.

Das zumindest behauptet der italienische Transfer-Reporter Gianluca Di Marzio in einem Interview mit "wettfreunde.net".

"Sie haben wirklich versucht, Cesc zu bekommen. Sie haben mit ihm gesprochen, sie haben mit Como gesprochen, aber Cesc hat sich entschieden, noch ein Jahr in Como zu bleiben", so der Insider weiter. Bayer Leverkusen habe daher "keine Chance" auf eine Verpflichtung des 38-Jährigen.

Die Werkself habe in den letzten Tagen ihre Bemühungen um Cesc Fàbregas noch einmal forciert und Como auch eine Ablösesumme für den Übungsleiter geboten, so di Marzio, "aber sie sind einer der reichsten Klubs in Italien, also denken sie nicht an Geld. Sie wollen mit Cesc noch ein weiteres Jahr als Trainer weitermachen. Sie werden ihm ein hohes Gehalt zahlen und ihm die Freiheit geben, Entscheidungen zu treffen und Spieler zu kaufen."

Bayer Leverkusen: Übernimmt jetzt Erik ten Hag?

Bayer Leverkusen würde der Journalist nun dazu raten, mit anderen Kandidaten zu sprechen. In der Pole Position befinde sich Erik ten Hag, der laut di Marzio allerdings auch bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam gehandelt wird, nachdem der vormalige Amtsinhaber Francesco Farioli nach der verspielten Meisterschaft in den Niederlanden seinen Rücktritt erklärt hatte.

Nicht verpassen! Ab August die Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Bundesliga direkt nach Abpfiff auf RTL+

In den Gesprächen zwischen ten Hag und Bayer soll es zuletzt eine Annäherung gegeben haben. Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldete, der Ex-Coach von Manchester United habe den Leverkusenern seine Bereitschaft signalisiert, die Nachfolge von Xabi Alonso anzutreten.

Es hieß, sollten sich Sportchef Simon Rolfes und Co. für ten Hag entscheiden, stünde einem Deal nichts mehr im Wege. Sollte Fabregas also tatsächlich inzwischen nicht mehr zum Kandidatenkreis zählen, wäre ein baldiger Vollzug mit dem 55-Jährigen naheliegend.