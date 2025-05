Blitz-Comeback? Der Stand bei Stiller

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Stiller verließ unter Tränen den Platz

Das Pokalfinale in Berlin naht und damit wird das Fragezeichen um Angelo Stiller beim VfB Stuttgart immer größer. Reicht es für einen Einsatz im Endspiel? Die Tendenz geht offenbar in eine klare Richtung.

Der VfB Stuttgart fiebert dem Pokalfinale am Samstag (20 Uhr, sport.de-Ticker) gegen Arminia Bielefeld entgegen. Noch steht hinter dem Einsatz von Nationalspieler Angelo Stiller offiziell ein Fragezeichen.

Die Zeichen verdichten sich aber, dass er am Samstag spielen kann. Wie die "Bild" berichtet, habe der 24-Jährige am Donnerstag am Mannschaftstraining der Schwaben teilgenommen.

Wenn beim Abschlusstraining am Freitag (16 Uhr) keine neuen Schmerzen hinzukommen sollten, stehe er für den Pokal-Showdown parat, heißt es weiter.

Angelo Stiller: Bänder-Verletzung im letzten Heimspiel

Stiller hatte sich vor zwei Wochen im letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Augsburg eine Bänder-Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Nach einem schweren Foul von Samuel Essende sah der Augsburg-Profi die Rote Karte. Stiller verließt humpelnd und unter Tränen den Rasen. Der Schock saß tief. Ein Pokal-Einsatz galt seither als fraglich.

"Wir haben die Hoffnung, dass Angelo im Finale zum Einsatz kommen kann. Wir müssen aber den Heilungsverlauf abwarten", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach der Diagnose. In den Tagen danach arbeitete der Mittelfeldmann in der Reha am Comeback.

Laut dem "Bild"-Bericht geht der VfB fest davon aus, dass Stiller im Endspiel auf dem Platz stehen kann. Fraglich sei, ob er nach diesem frühen Comeback dann auch für das DFB-Team beim Final Four der Nations League auflaufen kann.

Mit der deutschen Nationalmannschaft will Stiller unbedingt bei der WM 2026 als Stammspieler anreisen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist an den spanischen Berichten über einen angeblichen Wechselwunsch Stillers zu Real Madrid nichts dran.