FC Bayern? Bayer? Das ist Völlers Wirtz-"Wunsch"

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Wechselt Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hofft darauf, dass Florian Wirtz seine Karriere bei Bayer Leverkusen fortsetzt und zumindest vorerst nicht zum FC Bayern wechselt.

"Ich habe einen kleinen Wunsch: Vielleicht wäre es am besten, wenn er noch ein Jährchen in Leverkusen bleibt. Aber wenn er jetzt schon wechseln würde, wäre das sicherlich auch okay", sagte Völler bei einem Event in Berlin.

Er ergänzte: "Das ist am Ende auch eine Frage des Preises. Irgendwann wird Bayer Ja sagen müssen, wenn eine bestimmte Summe erreicht wird. Wenn sie nicht erreicht wird, bleibt er noch ein Jahr. Damit können wir alle sicherlich leben."

Florian Wirtz' Vertrag bei Bayer Leverkusen ist zwar noch bis 2027 datiert. Ein Transfer in diesem Sommer soll allerdings eine realistische Option sein.

Neben dem FC Bayern bemüht sich derzeit Berichten zufolge vor allem der FC Liverpool intensiv um den 22 Jahre alten Nationalspieler. Eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro steht im Raum, hinzu kommt ein hohes Gehalt. Manchester City soll angesichts des Gesamtpakets bereits aus dem Werben um Wirtz ausgestiegen sein.

FC Bayern? Bayer Leverkusen? Kein neuer Stand im Wirtz-Poker

Eine Wasserstandsmeldung zu dem spannenden Transfer-Poker ließ sich Völler nicht entlocken.

"Viele wissen, dass ich noch ein kleines Büro in Leverkusen habe, aber alles erzählt man mir nicht mehr. Es gibt keinen neuen Stand, es ist viel zu lesen, das ist auch eine Auszeichnung für den Jungen, der seit ein, zwei Jahren absolute Weltklasse gespielt hat", so der 65-Jährige, der lange Jahre als Funktionär bei Bayer gearbeitet hatte.

Eine Formdelle befürchtet Völler bei Wirtz trotz der unklaren Zukunft mit Blick auf das Final Four in der Nations League Anfang Juni nicht. "Er wird weiter tolle Leistungen bringen", prophezeite der DFB-Sportdirektor.