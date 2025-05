Hitzlsperger benennt VfB-Spieler der Saison

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Thomas Hitzlsperger drückt dem VfB Stuttgart die Daumen

Der VfB Stuttgart kann am Samstagabend im DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld seinen ersten Titel seit 2007 gewinnen. Ex-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger sieht die Entwicklung bei den Schwaben positiv. Der 43-Jährige benannte vor dem Showdown im Berliner Olympiastadion seinen VfB-Spieler der Saison.

Der VfB Stuttgart geht als Favorit in das DFB-Pokalfinale (Samstag, 20 Uhr im sport.de-Liveticker) gegen Arminia Bielefeld.

Er selbst gehe von einem Stuttgarter Triumph aus, verriet Thomas Hitzlsperger im Interview mit "ran.de". Der 43-Jährige lobte die Entwicklung des VfB, bei dem er zwischen 2019 und 2022 als Vorstandsvorsitzender das Zepter in der Hand hielt.

Ein Comeback von Mittelfeldstratege Angelo Stiller wäre "sehr wichtig" für den Bundesligist, meinte Hitzlsperger. Die Anzeichen verdichten sich, dass der Nationalspieler nach seiner Bänder-Verletzung am Sprunggelenk am Samstagabend im DFB-Pokalfinale mitwirken kann.

"Wie er die Bälle verteilt, wie er sich anbietet, seine Passquote, all das gehört zur Spitzenklasse in der Bundesliga. Da kann man den VfB beglückwünschen, dass sich Stiller unter Sebastian Hoeneß so entwickelt hat", meinte Hitzlsperger über Stiller.

Hitzlsperger adelt VfB-Entdeckung Woltemade

Der Vize-Europameister von 2008 benannte gleichzeitig Nick Woltemade als seinen VfB-Spieler der Saison. "Solch einen Spielertyp gibt es nicht allzu häufig, groß gewachsen und dennoch technisch derart versiert. Er war für mich der beste Stuttgarter in dieser Spielzeit und hat es jetzt zu Recht in die A-Nationalmannschaft geschafft. Es hätte mich eher überrascht, wenn er nicht nominiert worden wäre", lobte Hitzlsperger den 23 Jahre alten Torjäger.

Woltemade steht im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Final Four in der Nations League.

Nicht verpassen! Spielt die DFB-Elf im kleinen Finale der Nations League, überträgt RTL das Spiel am 8. Juni live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+! Das Finale läuft unabhängig vom deutschen Abschneiden live im Free-TV bei RTL und auf RTL+. Um 15 Uhr wird das Spiel um Platz drei in Stuttgart angepfiffen, das Endspiel steigt um 21:00 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Der Angreifer hat in der laufenden Saison 16 Treffer in 32 Pflichtspielen für den VfB Stuttgart erzielt.